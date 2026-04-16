"Куриные мозги": украинский продюсер резко высказался о Таисии Повалий

Повалий находится в иной информационной и культурной среде, считает Ясинский.

Михаил Ясинский резко высказался о Таисии Повалий

Украинский продюсер Михаил Ясинский публично прокомментировал позицию певицы Таисии Повалий, которая после начала полномасштабной войны продолжила карьеру в России.

В интервью Дмитрию Гордону он отметил, что, по его мнению, решение артистки не было спонтанным и сформировалось задолго до событий 2014 года.

По словам Ясинского, речь идёт о более глубоком выборе - мировоззренческом и ценностном. Он считает, что Повалий придерживается иной картины мира и жизненных ориентиров, которые определили её дальнейшие действия.

"Это очевидный выбор, который был сделан не в 2014 году. Выбор был сделан задолго до этого. Выбор другой картины мира, другой философии и других условий жизни", – подчеркнул продюсер.

Продюсер также предположил, что сама певица может не воспринимать свои поступки как предательство. По его мнению, она находится в иной информационной и культурной среде, где подобные решения считаются допустимыми.

"Для нее это не предательство. Для нее это абсолютно понятные вещи. Я ее ни в коем случае не оправдываю – для меня это предательство и подлость. Но я понимаю, почему так происходит. Когда куриные мозги оказываются в той среде, о которой мы говорили, и занимаются этим самообманом, безусловно, в наших глазах это выглядит как подлость, а для нее это не подлость. У нее совсем другая прошивка", – отметил Ясинский.

Ранее Главред сообщал, что популярная певица Екатерина Павленко, выступавшая в Нацотборе вместе с LELEKA, оценила перспективы Украины на Евровидении-2026. В своем интервью артистка отметила, что у нашей страны есть все шансы занять высокое место в финале конкурса.

Также украинские звезды отреагировали на ночной удар РФ по Киеву, Одессе, Днепру и Харькову. Леся Никитюк, Монатик, Тарас Цимбалюк и другие знаменитости рассказали, как пережили страшную ночь и высказали соболезнования пострадавшим.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

