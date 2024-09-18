Кто убедил принца Уильяма пойти на примирение с принцем Гарри - королевский эксперт

"Потепление" в отношениях королевских братьев стало очень обсуждаемой темой последней недели.

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Почему принц и принцесса Уэльские пошли навстречу принцу Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, instagram.com/sussexroyal

В день своего сорокалетия принц Гарри получил поздравления от британской королевской семьи и от принца и принцессы Уэльских в частности. Такого не случалось около трех лет - с того момента как герцоги Сассекский решили сложить с себя королевские обязанности и переехать в США.

С тех пор БКС "штормит" - мятежный принц и его супруга в прессе, сериалах, интервью и мемуарах всячески подогревали слухи о том, как плохо к ним обращались при дворе. На этом фоне отношения между принцем Гарри и Меган Маркл и остальными членами БКС стали очень натянутыми.

Особенно сильно пострадало общение принца Гарри с его старшим братом и невесткой - принцем и принцессой Уэльскими Уильямом и Кейт. Однако своим поздравлением они явно дали понять брату и мировой общественности, что готовы сделать шаг к примирению.

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По словам королевского эксперта, бывшего королевского корреспондента ВВС Дженни Бонд, к тому, чтобы поздравить брата и проявить свою к нему благосклонность принца Уильяма подтолкнула Кейт Миддлтон. "Я думаю, что Кэтрин повлияла на это небольшое смягчение непримиримой позиции своего мужа", - цитирует эксперта Express.

Бонд отмечает, что у принцессы Кэтрин из-за онкологии сильно изменились взгляды на жизнь. Она стала еще больше ценить семейные узы - такие хрупкие в этом жестоком и непредсказуемом мире.

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

Принц Гарри и Меган Маркл - последние новости:

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Также стало известно, что Меган Маркл в США поймали на лжи. Из-за недобросовестно выполненной работы их в Америке, куда оба так стремились, стали называть "королевскими мошенниками".

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