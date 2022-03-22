"Кто-то сказал рельсовая война?": Сердючка готова пойти в партизаны

Легендарная Сердючка решила подбодрить украинцев.
Украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории, необходимо устроить тотальную рельсовую войну российским агрессорам. К этому призвал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
Спустя несколько дней партизанские действия дали первый позитивные результаты.
Не обошел стороной это и Андрей Данилко, более известен по сценическим псевдонимом Верка Сердючка.
"Кто-то сказал рельсовая война? Я готова!", - говорится в подписи к снимку.
Отметим, что в Беларуси режим Александра Лукашенко бросил внутренние войска для подавления граждан, которые применяют партизанские методы в борьбе с эшелонами оккупантов РФ, которые движутся в Украину.
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Автор: Сергей Коломиец