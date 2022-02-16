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Кто поедет на Евровидение от Украины: организаторы сделали заявление

16 февраля 2022, 17:56

16 февраля, во время внеочередного заседания на самом деле оргкомитет принял решение о дисквалификации певицы Алины Паш.

Алина Паш, Евровидение 2022
Алина Паш Евровидение 2022 / УНИАН

Оргкомитет Национального отбора на Евровидение-2022 отреагировал на заявление Alina Pash о том, что она отказывается представлять в этом году Украину на конкурсе.

Как передает пресс-служба Суспильного, сегодня, 16 февраля, во время внеочередного заседания на самом деле оргкомитет принял решение о дисквалификации певицы.

"Пункт 3.4. Правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022 предусматривает, что в случае установления Общественного факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или других существенных обстоятельств по отношению к участнику, Суспильне вправе прекратить участие в Отборе участника в любое время", - говорится в сообщении.

Что стало причиной дисквалификации Алины Паш

У себя на странице в Facebook председатель правления Суспильного Николай Чернотицкий отметил, что основанием для решения о дисквалификации Паш стал официальный ответ Госпогранслужбы от 16.02.2022 года о недостоверности информации, предоставленной Общественному вещателю.

Кто представит Украину на Евровидении

Потенциально представлять Украину на Евровидении 2022 может кто угодно:

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  • Kalush Orchestra,
  • Wellboy,
  • Cloudless,
  • Barleben,
  • Michael Soul,
  • Our Atlantic,
  • Roxolana.

Больше всего шансов у Kalush Orchestra, которые победили в национальном отборе по результатам зрительского голосования.

Окончательное решение будет принято на заседании Наблюдательного совета НОТУ в пятницу, 18 февраля. Там также обсудят ситуацию, сложившуюся вокруг национального отбора.

"Возможно ли, что Украину на Евровидении будет представлять Kalush Orchestra? Да, если оргкомитет примет такое решение. Если первое место было с мошенничеством и его дисквалифицируют, соответственно, и победителем становится другой", - сказал глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Николай Чернотицкий.

Скандал на Евровидении с Alina Pash

Когда Алина Паш подала заявку на участие в нацотборе, в сети разгорелся скандал. Певицу обвинили в том, что она давала концерты в оккупированном Крыму и в России.

Артистка попала в базу "Миротворец", ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы.

Звезда заверила, что ее концерт в 2015 году на аннексированной территории состоялся на частной вечеринке на свадьбе украинцев. Паш выразила свою четкую позицию: "У нас 8 лет война. Крым – это Украина, а Россия – агрессор".

В 2017 году в сети появилась фотография, где Алина Паш сфотографировалась на фоне Кремля в Москве.

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