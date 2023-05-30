Крутая копия: старшая дочь Бейонсе выступила на ее концерте

Девочка очень уверенно чувствует себя на сцене рядом со своей звездной мамой Бейонсе.

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Бейонсе и ее дочь Блу / Фото Главред. Коллаж: Instagram

Американская певица и звезда номер один Бейонсе, которая недавно объявила о возобновлении концертного тура по миру, поделилась кадрами со своего выступления, где похвасталась своей старшей дочерью Блу Айви Картер.

На своей странице в Instagram, мировая знаменитость показала, как ее дочь стала частью гастрольного тура, а также написала теплые слова в поддержку таланта девочки.

"Мой прекрасный первенец. Я так горжусь и так благодарна, что я твоя мама. Ты даешь мне столько радости, мой сладкий ангел", - написала звезда.

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Кстати, это уже не первое выступление девочки. Блу Айви, которая родилась 7 января 2012 года в Нью-Йорке. 21 января 2023 она присоединилась к своей матери на сцене, чтобы впервые исполнить песню "Brown Skin Girl", когда Бейонсе выступала на частном шоу в Дубае.

На видео - дочь Бейонсе выступает со своей матерью на сцене:

Напомним, ранее Бейонсе на своей странице в Instagram, певица рассказала, с чего начиналась ее карьера. По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.

Напомним, ранее Бейонсе дала свой первый полноценный концерт более чем за четыре года на роскошном курорте в Дубае для аудитории приглашенных влиятельных лиц и журналистов.

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