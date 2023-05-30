УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Крутая копия: старшая дочь Бейонсе выступила на ее концерте

Алена Кюпели
30 мая 2023, 10:21 обновлено 30 мая, 10:27
62
Девочка очень уверенно чувствует себя на сцене рядом со своей звездной мамой Бейонсе.
Бейонсе и ее дочь Блу
Бейонсе и ее дочь Блу / Фото Главред. Коллаж: Instagram

Американская певица и звезда номер один Бейонсе, которая недавно объявила о возобновлении концертного тура по миру, поделилась кадрами со своего выступления, где похвасталась своей старшей дочерью Блу Айви Картер.

На своей странице в Instagram, мировая знаменитость показала, как ее дочь стала частью гастрольного тура, а также написала теплые слова в поддержку таланта девочки.

"Мой прекрасный первенец. Я так горжусь и так благодарна, что я твоя мама. Ты даешь мне столько радости, мой сладкий ангел", - написала звезда.

видео дня

Кстати, это уже не первое выступление девочки. Блу Айви, которая родилась 7 января 2012 года в Нью-Йорке. 21 января 2023 она присоединилась к своей матери на сцене, чтобы впервые исполнить песню "Brown Skin Girl", когда Бейонсе выступала на частном шоу в Дубае.

На видео - дочь Бейонсе выступает со своей матерью на сцене:

Напомним, ранее Бейонсе на своей странице в Instagram, певица рассказала, с чего начиналась ее карьера. По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.

Напомним, ранее Бейонсе дала свой первый полноценный концерт более чем за четыре года на роскошном курорте в Дубае для аудитории приглашенных влиятельных лиц и журналистов.

Вас также может заинтересовать:

Бейонсе
Реклама

Главное за день

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: погибла женщина, 13 человек ранены

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: погибла женщина, 13 человек ранены

10:59 Украина
Байден о передаче ракет ATACMS Украине: "Вопрос все еще в игре"

Байден о передаче ракет ATACMS Украине: "Вопрос все еще в игре"

10:36 Мир
РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - Коваленко

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - Коваленко

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

11:01

Военный эксперт оценил, большие ли запасы дронов-"шахедов" у страны-агрессора РФ

10:59

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: погибла женщина, 13 человек раненыФото

10:52

Необычайная оптическая иллюзия: лишь единицы за 10 секунд найдут число на картинке

10:37

3 знака зодиака, которым июнь принесет счастье: будет везти во всемВидео

10:36

Байден о передаче ракет ATACMS Украине: "Вопрос все еще в игре"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:21

Крутая копия: старшая дочь Бейонсе выступила на ее концертеВидео

10:03

"Шойгу, где ПВО?": у россиян вспыхнула паника из-за атаки дронов на Москву

09:52

Путин впал в ступор, к нему вызвали врачей: в Сети рассказали о здоровье диктатораВидео

09:47

Беспилотники в Москве: месть нашим соседям, мешающим спать, должна быть другаямнение

Реклама
09:44

"Взрыв и пламя, это просто страх": очевидцы об ударе РФ дроном по дому в КиевеФото

09:14

Знакомые будут завидовать: 3 причины не выбрасывать старые диски

09:04

В Украине ввели новые специальные пенсии: кто имеет право на 5 тысяч грн в месяцВидео

09:00

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - КоваленкоЭксклюзив

08:56

Когда ВСУ выйдут на границы 1991 года: эксперт назвал важное условие

08:52

Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине системы ПВО

08:28

РФ будет вынуждена взять паузу в обстрелах: эксперт назвал причину и сроки

08:22

Российские аналоговнеты не выдерживают конкуренциимнение

08:04

Дроны атаковали Москву: в РФ переполох из-за сильных взрывовВидео

07:52

Атаками на Киев РФ снижает свою способность сдержать контрнаступление ВСУ - ISW

07:11

Гороскоп на июнь 2023 для Козерогов: новый роман и хорошие финансовые новостиВидео

Реклама
06:42

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: все, что известно на данный моментФото

06:01

Цивилизационный выбор Украины: где наше место?мнение

05:47

Гороскоп на июнь 2023: что ждет Близнецов в первый месяц лета

05:10

Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд: смогут лишь люди с высоким уровнем IQ

05:06

РФ ударила иранскими дронами по Киеву: есть жертва и пострадавшие, горит многоэтажкаФотоВидео

04:40

Что обязательно должно быть в ванной комнате: хитрости для уюта и безопасности

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 мая

03:20

Обязательно приготовьте, гости будут в недоумении от 1 ингредиента: самый вкусный рецепт салатаВидео

03:10

Когда и как удалять стрелки у чеснока: секрет опытных дачников сразит наповал

02:40

"Не подписала флаг и держалась в стороне": как Loreen вела себя на ЕвровиденииВидео

02:10

"Уже пробуют развивать наступление": Мусиенко рассказал, пойдут ли оккупанты на СлавянскВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, почему русские оккупанты так вцепились за БахмутВидео

29 мая, понедельник
23:50

РФ держит "Калибры" наготове: в ОК Юг сообщили о высоком уровне опасностиВидео

23:20

Могут ли россияне ударить по ЗАЭС, когда будут убегать: Свитан оценил возможную угрозуВидео

22:59

Это не поражение: Боррель назвал единственный вариант, когда РФ пойдет на переговоры

22:41

Россия скоро полностью потеряет Бахмут - The Wall Street Journal

22:36

"Что у тебя в голове?": Бадоев жестко "разнес" Лорак, которую всегда защищалВидео

22:26

Почему 31 мая нельзя никому давать ключи от дома: приметы и запретыВидео

22:03

Задержанного на многомиллионной взятке "слугу" Трубицына подают в международный розыск, - ответ САП

21:56

РФ пойдет в новое наступление в ближайшие месяцы - Боррель

Реклама
21:52

"Везде твоя щекастая рожа, берега попутал?": Киркоров набросился на известного комикаВидео

21:34

Роман Цимбалюк. В эфире РосТВ тема отстранения Путина заиграла новыми краскамиВидеоблоги

21:31

Бахмут все больше превращается в ловушку для оккупантов - МусиенкоВидео

21:27

Ротару выступила в Черниговской области - зал громыхал от аплодисментовВидео

20:58

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти 8 отличий за 15 секунд

20:53

"Вы войну поддерживаете?": Арсенал Зинченко шокировал поздравлением российского футболиста

20:25

В тяжелых боях под Бахмутом погиб молодой журналист Евгений ОсиевскийВидео

19:51

РФ нужно демилитаризовать: Подоляк назвал области, которые могут попасть под эту программу

19:50

В Украину ворвется похолодание: синоптики рассказали, где ждать +7Видео

19:34

Надя Дорофеева откровенно рассказала про операцию по удалению опухолиВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять