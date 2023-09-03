"Крик души": жену "мертвого" актера Янина обманули про его смерть

Дарья Янина шокировала подробностями жестокого розыгрыша, жертвами которого стала семья тяжелобольного актера.

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Дарья Янина опровергла новость про смерть Алексея Янина / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/yaninadaria

Вчера СМИ опубликовали новость о том, что 40-летний российский актер Алексей Янин ("Студенты", "Дочки-матери" и пр.) скончался в больнице имени Склифосовского не приходя в сознание.

8 лет назад артист перенес инсульт, из-за чего стал частично парализованным и не мог нормально функционировать. Полтора года назад впал в кому и был доставлен в клинику, где якобы и умер после сильного эпилептического припадка.

Однако позже в социальных сетях появилось опровержение новости о смерти Алексея от его жены Дарьи. Женщина сообщила, что семью Янина кто-то жестоко обманул: им позвонили люди, которые представились врачами из Склифосовского, и сообщили, что Алексей умер.

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Пока его родные пытались пробиться в больницу, слух про смерть актера разошелся в прессе. Дарья отмечает - Алексей жив, хоть и находится в тяжелом состоянии.

"Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в коме, но он жив", - пишет Янина. Также известно, что семья актера обратилась в полицию, чтобы найти тех, кто так бесчеловечно разыграл их.

Дарья Янина опровергла новость про смерть Алексея Янина / instagram.com/yaninadaria

Ранее стало известно, что в семье у Рианны случилась трагедия - барбадосская певица потеряла близкую родственницу. Во врем похоронной церемонии прозвучала известная песня артистки.

Также умер звезда сериала "Игра престолов" 36-летний Даррен Кент. Актер, вопреки многочисленным врожденным заболеваниям, которые в итоге и отняли у него жизнь, построил крайне успешную карьеру.

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