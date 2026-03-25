Крепкая позиция Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

Кто является главными конкурентами Украины на конкурсе.

Евровидение-2026 прогноз букмекеров - кто победит на Евровидении

Украина удерживает свои позиции на Евровидении

Пятерка лидеров конкурса изменилась

12, 14 и 16 мая состоится международный музыкальный конкурс Евровидение. В этом году он отмечает юбилей - 70 лет. Круглую дату Евровидение и еврофаны будут отмечать в Вене, Австрия.

Абсолютным лидером конкурса уже полтора месяца является Финляндия. Букмекеры оценивают шансы на победу дуэта Линды Лампениус и Пита Паркконена в 28%. На втором, третьем и четвертом месте оказались Франция, Дания и Греция. В топ-5 также прорвалась Австралия, вытеснив при этом Швецию.

Украина уже вторую неделю подряд сохраняет девятое место в десятке потенциальных лидеров Евровидения-2026. Нашими главными конкурентами на конкурсе остаются Италия и Кипр.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

