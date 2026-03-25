Крепкая позиция Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

Анна Подгорная
25 марта 2026, 23:05
Кто является главными конкурентами Украины на конкурсе.
Евровидение-2026, Leleka
Евровидение-2026 прогноз букмекеров - кто победит на Евровидении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/leleka_music

  • Украина удерживает свои позиции на Евровидении
  • Пятерка лидеров конкурса изменилась

12, 14 и 16 мая состоится международный музыкальный конкурс Евровидение. В этом году он отмечает юбилей - 70 лет. Круглую дату Евровидение и еврофаны будут отмечать в Вене, Австрия.

Абсолютным лидером конкурса уже полтора месяца является Финляндия. Букмекеры оценивают шансы на победу дуэта Линды Лампениус и Пита Паркконена в 28%. На втором, третьем и четвертом месте оказались Франция, Дания и Греция. В топ-5 также прорвалась Австралия, вытеснив при этом Швецию.

Украина уже вторую неделю подряд сохраняет девятое место в десятке потенциальных лидеров Евровидения-2026. Нашими главными конкурентами на конкурсе остаются Италия и Кипр.

Прогноз на Евровидение-2026
Евровидение-2026 прогноз букмекеров - кто победит на Евровидении / фото: eurovisionworld.com

Ранее Главред рассказывал, что Мика Ньютон сменила профессию. Украинская певица уже много лет живет в США, что натолкнуло ее на мысль попробовать свои силы на новом поприще.

Также "Любовница Цымбалюка" Елена Светлицкая назвала своего мужчину номер один. Украинская актриса сделала неожиданное признание на фоне слухов о романе с коллегой.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

В Одессе водитель открыл огонь из автомата по полицейским: первые подробности

Угроза "красного" уровня: РФ готовит комбинированную атаку в ближайшее время

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Раскрыт сценарий войны РФ против стран Балтии — будет ли Кремль воевать на два фронта

Рассада вянет после пересадки: три основных условия успешной пикировкиВидео

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих — советы диетологов

США поставили Украине ультиматум по Донбассу — что предлагают взамен

Зачем синицы собирают окурки: неожиданное объяснение ученых шокирует

В Украине создадут новый рубеж ПВО — какие области Украины он будет защищать

Россия готовит операцию против систем водоснабжения в Украине - Зеленский

Синий цвет против белокрылки: как избавиться от вредителя без химикатов

Потепление врывается во Львовскую область: когда ожидать +18 градусов

"Искандеров" станет меньше: ВСУ обрели новые возможности для нанесения ударов

Почему чекисты носили кожаные куртки: от вшей до символа власти

Зачем хозяйки отрезают уголок губки для посуды: об этом трюке знают единицы

Направили в психбольницу: в РФ скончался 49-летний звезда сериалов

Самое ценное сокровище: что хранили женщины в сундуках, принадлежавших только имВидео

Новая тактика воздушного террора: почему РФ нанесла удар днём и сколько дронов готовит

Келлог нашел неожиданное сходство между Зеленским и Трампом - что он сказал

Бывший Лорак показался с красивой блондинкой и засветил нежности в постели

Как легко очистить батареи и повысить эффективность отопления: простой трюк

Мобилизация в городах будет по-новому - какие изменения готовятся и кого коснутся

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

В Днепре готовятся к повышению тарифов на проезд: когда и насколько поднимут цену

Вместо трассы — древний город: неожиданная находка археологов

Мирные переговоры были содержательными, но прогресса нет: в МИД назвали причину

Рада "заблокирована": депутаты устроили демарш и выдвинули условия — чем это грозит

Сад в марте: 4 крайне важных дела, которые нужно успеть сделать до конца месяца

Почему Пасха не у православных и католиков совпадает: все решает один нюанс

Как сказать по-украински "препятствовать": многие говорят неправильно

Гривня внезапно укрепилась, доллар и евро обвалились: курс валют на 26 марта

Будет почти +20 градусов: на Тернопольщине ожидается настоящее потепление

"Контингент не тот": Киркоров отказался петь для оккупантов

Почему водительские права в СССР не действовали в других городах - объяснение удивит

Украинцы скупают килограммами: цены на один продукт обвалились до минимума

"Прощай, друг": скончался известный украинский актер

Кого ждет самый важный месяц 2026 года: гороскоп на апрельВидео

Пасхальные яйца с вау‑эффектом: как сделать яркие крашенки за копейки

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

Лунный календарь стрижек на апрель 2026: что делать с волосами до Пасхи

Прилетел с территории РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии, что известно

Что на самом деле означают скрещенные руки: не всегда это признак недоверия

Силы обороны поразили российский боевой ледокол на Балтике

Как разморозить мясо за считанные минуты: блогерша поразила лайфхаком

Как проверить штрафы за парковку онлайн: в Украине запущен новый сервисВидео

Котенка отвергли за "некрасивую" внешность, но потом именно его выбрали и полюбили

Садоводы жалеют об этом: названы цветы, которые лучше не сажать в садуВидео

