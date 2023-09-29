Козловский показал фанатам свой глубокий блиндаж и пожаловался на аллергию

Известный украинский поп-певец, а ныне - боец Нацгвардии Виталий Козловский - записал для фанатов видео своих фронтовых будней.

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Козловский несет службу в Нацгвардии / коллаж Главред, фото Instagram и скриншот

Украинский поп-певец и звезда 2000-х Виталий Козловский, который ныне служит в Национальной гвардии, показал фанатам, как несут службу и как выглядит его блиндаж. Он выложил на свою страницу в Instagram соответствующее видео.

По словам Козловского, он снял ролик ранним утром (в 6 часов) ‒ поскольку всю ночь не мог уснуть из-за аллергии.

"Какого-то хрена собачьего аллергия меня немного замучила", – признался он.

видео дня

Потому певец показал, как выглядит место, где он с побратимами хранит продукты, а также глубину их блиндажа.

"Это место, где мы спим, отдыхаем. Так вот он выглядит, наш блиндаж. Вот моя подушка, вот мои засморканные салфетки, оружие. Короче, вот так живем с мышками, которые у нас бегают целую ночь. Прикольно, что вам сказать – не так я себе представлял жизнь, которая у меня сложится. А она так берет и складывается. Буду пить чай и смотреть на прекрасный рассвет. Вам не прекрасно? А мне прекрасно. Сейчас любая мелочь кажется прекрасной. Почему? Потому что сегодня, например, утро очень тихое. Нет взрывов. Это редкость здесь. И эта ночь была какой-то тихой. Что будет дальше – непонятно, но мы на позитиве", – сказал фанатам Козловский.

Напомним, ранее Виталий Козловский окончательно попрощался с мирной жизнью - певец сообщил, что закончил боевую подготовку, и поделился эмоциями от нового этапа в своей жизни.

Позже Козловский растрогал поклонников видео своей военной присяги, после которого он получил распределение и отправился в составе Нацгвардии защищать нашу страну.

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