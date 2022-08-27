Кожа да кости: российская актриса Ходченкова испугала внешним видом

Светлана Ходченкова уидивила поклонников/ violet-violin25

Российская актриса театра и кино Светлана Ходченкова, которая снималась во многих украинских фильмах вместе с теперешним президентом Украины Владимиром Зеленским, показалась в жутком виде.

Поклонники удивились ужасной худобе актрисы.

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Она опубликовало фото в велосипедной экипировке. Судя по всему, актриса на данный момент находится в велосипедном туре во Франции. Кстати, на фото, которое она опубликовала, актриса закрыла все комментарии.

Актриса в самом деле выглядит очень худой, видимо поэтому она и закрыла комментарии от беспардонных фоловеров.

Напомним, ранее

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