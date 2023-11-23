Королевские аутсайдеры: фанаты "поймали" принца Гарри и Меган Маркл в кафе

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и покинули Великобританию во многом из-за того, что пресса слишком вмешивалась в их личную жизнь, тогда как герцогам Сассекским хотелось больше уединения.
По крайней мере так утверждает сама пара. Впрочем, в последнее время их нередко "ловят" на том, что они сами сливают папарацци наиболее выгодную информацию о себе, чтобы оставаться у всех на слуху.
Тем не менее в публичном пространстве от журналистов Меган и Гарри держатся особняком. А вот с поклонниками общаются с удовольствием. К примеру, недавно на странице одной из жительниц Ванкувера в Instagram появилось неожиданное фото с герцогами Сассекскими.
В кадре принц Гарри и Меган Маркл позируют в кафе с женщиной по имени Дениз и ее ребенком . Королевские знаменитости искренне улыбаются на камеру и совершенно не выглядят отстраненными. Дениз назвала их "супермилой парой".
Ранее стало известно, что Меган Маркл рассорилась с Викторией и Дэвидом Бекхэм из-за громких обвинений - герцогиня Сассекская довела футболиста и его жену до белого каления предположениями, что они сливают информацию про нее и принца Гарри прессе.
Также недавно в Сеть слили секретное фото молодой Меган Маркл, которое она старалась тщательно скрыть от папарацци - в кадре герцогиня Сассекская веселится на вечеринке.
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