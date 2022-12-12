Королева выставила свои пухлые коленки и спела на сельской дискотеке

Безвкусная певица уже даже не удивляет своим увядающим видом и нелепыми нарядами.

Наташа Королева / скриншот

Украинская певица Наташа Королева, которая долгое время живет и работает в России, а также молчит о жестоком военном вторжении российского агрессора, продолжает поддерживать свой образ деревенской простушки, кой она собственно и является.

Так, она в очередной раз выступила перед публикой. Но вместо концерта в большом зале, уровень Королевой теперь - кабаки в районных центрах. Безвкусно одетая под стать такому заведению, Королева спела свой единственный хит столетней давности "Дельфин и русалка".

В сети появилось видео, как она отплясывает в своем коротком платье, где на месте талии красуется широкий ремень с логотипом известного бренда. Она также выставила на всеобщее обозрение свои пухлые коленки, а также остальные филейные части, выпавшие из-под базарного платья.

Напомним, ранее в сети появились кадры, на которых Королева с Архипом исполняет песню о Деде Морозе и Новом году.

Королёва с сыном не очень попадали в ноты и смотрелись не очень гармонично. Пользователи сети отметили, что сын Тарзана идеально вписывается в скандальную звездную семью, а некоторые предложили отправить его на фронт.

Ранее Наташа Королева, которая до сих пор не высказалась о войне на родине, устроила странные пляски в общественном туалете.

На своей страничке в Instagram скандальная артистка опубликовала видео, на котором она вместе с подругой "дрыгались" в туалете.

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