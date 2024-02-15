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Константин Меладзе продает элитную виллу в Крыму за десятки миллионов

Дмитрий Видоменко
15 февраля 2024, 02:05
Известный композитор и продюсер Константин Меладзе продает свое имущество в Крыму за 86 миллионов гривен - шикарную виллу.
Меладзе, вилла
Константин Меладзе продает элитную виллу в Крыму / коллаж Главред, фото УНИАН и Yalta-Dom

Известный композитор и продюсер Константин Меладзе, который много лет жил и работал в Украине, теперь продает свой элитный дом, который находится на территории оккупированного Крыма. Такую информацию сообщают российские пропагандистские СМИ.

В частности, стало известно, что Константин Меладзе уже давно продает имущество в оккупированном Крыму, однако ранее цена за виллу была указана 300 млн рублей, а сейчас ценник он снизил сразу на 11 млн рублей. Теперь вилла Меладзе стоит 289 миллионов рублей (примерно 86 миллионов гривен).

По информации пропагандистских СМИ, композитор также готов торговаться и снизить цену. Вероятнее всего, Меладзе опасается, что его жилье могут национализировать и продать на торгах — по схеме с квартирой, которая принадлежит украинской президентской чете Зеленских.

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За эти миллионы рублей покупателя ждет двухэтажный дом с территорией семьсот с небольшим квадратов неподалеку Ялты в гурзуфском элитном поселке "Вилла роз", а также участок земли на 12 Га и бассейн. По информации от риелтора, в доме есть пять спален, шесть санузлов, гостиная, прачечная комната и хамам. Также на территории расположен отдельный домик для персонала. Также есть зона для барбекю, спортзал, бассейн, детская площадка и даже собственный искусственный пруд.

Меладзе, вилла

Известно, что виллу построили еще в 2010 году, но якобы сам Меладзе жил там нечасто.

Напомним, ранее стало известно, что у Константина Меладзе отобрали ВНЖ в рф. По документам, которые публикуют росСМИ, музыкальный продюсер хоть и был успешен в стране-оккупанте, от украинского гражданства не отказался.

Также VERA (Вера Брежнева) дала редкий публичный комментарий относительно ее отношений с Константином Меладзе. Она высказалась о причинах развода.

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