Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Виталий Кирсанов
28 января 2026, 19:59
105
Дети Степана Гиги впервые после смерти отца записали совместное обращение.
Кристина Соловий заявила об отказе от участия в концерте памяти артиста
Кристина Соловий заявила об отказе от участия в концерте памяти артиста / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Степан Гига, instagram.com/soloviyka

Кратко:

  • Дети Степана Гиги поблагодарили поклонников за поддержку
  • Кристина Соловий заявила об отказе от участия в концерте памяти артиста

Дети украинского певца Степана Гиги опубликовали обращение к поклонникам. Текст они обнародовали на Instagram-странице покойного артиста.

Дочь певца Квитослава Гига и его сын Степан Гига поблагодарили поклонников за поддержку и соболезнования в связи со смертью их отца.

видео дня

"Но жизнь продолжается, и мы готовимся уже к концерту памяти нашего отца. Мы продолжаем дело, мы делаем дальше так, чтобы все помнили и знали. Мы много работаем, мы работаем над новыми песнями", – сказали они в совместном заявлении.

По их словам, концерт памяти состоится 28 марта в киевском "Дворце спорта".

При этом украинская певица Кристина Соловий уже заявила об отказе от участия в этом концерте.

Заявлено, что в событии примет участие немало артистов, среди которых была и Кристина Соловий. Однако после объявления приглашенных гостей исполнительница сделала в Instagram-stories заявление.

Кристина Соловий заверила, что уважает и чтит творчество Степана Гиги. Однако певица не будет выступать на концерте, посвященном его памяти. А все потому, что организаторы мероприятия не коммуницировали с ней, и она даже не знала, что находится в списке приглашенных артистов.

"Очень уважаю творчество Степана Гиги и уважаю его творческое наследие. Но мне не было известно, что организаторы меня добавили как участницу. Поэтому в мероприятии я не участвую", - сообщила артистка.

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии
Фото: instagram.com/soloviyka

Степан Гига - причина смерти

Степан Гига скончался из-за осложнений сахарного диабета. Долгое время его состояние хранилось в секрете от широкой публики, однако артисту пришлось перенести несколько операций. Перед смертью Гиге ампутировали ногу.

Степан Гига - главное

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Иво Бобул рассказал о том, почему болезнь Степана Гиги привела легендарного артиста к неожиданной смерти.

Известная украинская певица Светлана Билоножко рассказала о страшном диагнозе, который забрал жизни легендарных артистов Виталия Билоножко и Степана Гиги.

О персоне: Степан

Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

О персоне: Кристина Соловий

Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Кристина Соловий Христина Соловий
