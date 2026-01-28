Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Кратко:
- Дети Степана Гиги поблагодарили поклонников за поддержку
- Кристина Соловий заявила об отказе от участия в концерте памяти артиста
Дети украинского певца Степана Гиги опубликовали обращение к поклонникам. Текст они обнародовали на Instagram-странице покойного артиста.
Дочь певца Квитослава Гига и его сын Степан Гига поблагодарили поклонников за поддержку и соболезнования в связи со смертью их отца.
"Но жизнь продолжается, и мы готовимся уже к концерту памяти нашего отца. Мы продолжаем дело, мы делаем дальше так, чтобы все помнили и знали. Мы много работаем, мы работаем над новыми песнями", – сказали они в совместном заявлении.
По их словам, концерт памяти состоится 28 марта в киевском "Дворце спорта".
При этом украинская певица Кристина Соловий уже заявила об отказе от участия в этом концерте.
Заявлено, что в событии примет участие немало артистов, среди которых была и Кристина Соловий. Однако после объявления приглашенных гостей исполнительница сделала в Instagram-stories заявление.
Кристина Соловий заверила, что уважает и чтит творчество Степана Гиги. Однако певица не будет выступать на концерте, посвященном его памяти. А все потому, что организаторы мероприятия не коммуницировали с ней, и она даже не знала, что находится в списке приглашенных артистов.
"Очень уважаю творчество Степана Гиги и уважаю его творческое наследие. Но мне не было известно, что организаторы меня добавили как участницу. Поэтому в мероприятии я не участвую", - сообщила артистка.
Степан Гига - причина смерти
Степан Гига скончался из-за осложнений сахарного диабета. Долгое время его состояние хранилось в секрете от широкой публики, однако артисту пришлось перенести несколько операций. Перед смертью Гиге ампутировали ногу.
Степан Гига - главное
Ранее Главред сообщал, что украинский певец Иво Бобул рассказал о том, почему болезнь Степана Гиги привела легендарного артиста к неожиданной смерти.
Известная украинская певица Светлана Билоножко рассказала о страшном диагнозе, который забрал жизни легендарных артистов Виталия Билоножко и Степана Гиги.
О персоне: Степан
Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Вас может заинтересовать:
- Послали вдову защитника: команда Степана Гиги попала в громкий скандал
- Свел в могилу Билоножко и Гигу: известная певица раскрыла диагноз звезд
- "Там все отказало": Иво Бобул раскрыл, что привело Степана Гигу к смерти
О персоне: Кристина Соловий
Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред