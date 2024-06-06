Кому война, кому Биркин: у кого из украинских звезд есть "бесценная" сумка Hermes

Украинские селебрити, однако, уважают тяжелый люкс и всячески его демонстрируют, несмотря на войну.

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Украинские знаменитости любят тяжелый люкс / Коллаж Главред, фото Instagram/verbaaa.verbaaa, 1stdibs.com

Модель дамской сумки торговой марки французского дома моды Hermès - Kelly является безусловным символом богатства, статуса и эксклюзивности.

Kelly - это официальное название сумки Sac a depeches, культового кожаного аксессуара от модного дома Hermes. Каждая сумка Kelly создается вручную одним мастером, который сшивает ее из 36 кусков кожи с помощью 680 стежков. Эту роскошную сумку мечтают заполучить модницы по всему миру.

Сумку нельзя просто взять и купить. Для этого нужно стать постоянным клиентом бутика, создать и поддерживать "профиль" - историю покупок у бренда по многим категориям товаров Hermès, таким как обувь, шарфы, готовая одежда и товары для дома.

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Однако это не мешает украинкам также быть в числе особенных клиенток бренда и носить уникальный аксессуар.

Главред решил разобраться, кто из украинских знаменитостей может позволить себе покупку настолько дорогой вещи. Возможно, кому-то это покажется странным, но как правило, такой покупкой больше всего могут похвататься блогеры.

Алина Френдий

Фешн-блогер Алина Френдий, которая является невесткой бывшего мэра Тернополя Романа Заставного, не раз хвасталась своей винтажной сумкой Kelly Hermes. По словам блогерши, она долго охотилась на изделие и отдала за него несколько тысяч долларов.

В недавней сессии вопросов и ответов в Instagram, модная блогер отмечала, что долгое время охотилась именно за этой сумкой. Она обращала внимание на кожу и размер. К слову, эту сумку принято носить открытой.

Алина Ферндий часто хвастается своей винтажной сумкой Hermes Kelly / Скриншот 1stdibs.com, Instagram/alina_frendiy

Алина Ферндий часто хвастается своей винтажной сумкой Hermes Kelly / Скриншот 1stdibs.com, Instagram/alina_frendiy

Татьяна Пренткович

Близкая подруга Френдий - скандальная блогерша Татьяна Пренткович. Как известно, недавно ее муж Андрей Гонковский попал в скандал, когда выехал под предлогом публичного выступления в Польшу, а сам оказался на Мальдивах.

После этого, пара некоторое время посыпала голову пеплом, но после пришли в себя, перебрались жить заграницу и продолжают активно зарабатывать в сети, рекламируя услуги друг друга.

Некоторое время назад, Пренткович опубликовала пост, где плакала от того, что сбылась мечта всей ее жизни и она купила себе Hermes Kelly. "Винтажная шоколадная Келли 32 теперь будет жить с нами. Такое с ней получилось спонтанное интересное приключение! Счастлива", - похвасталась инста-блогер.

Пренткович хвастается своей Келли / Скриншот Instagrm/tetyana_prentkovich

Стоимость сумки Келли / Скриншот 1stdibs.com

Скандал с Пренткович и ее гражданским мужем В конце января 2024 года Андрей Гонковский отправился в Польшу на благотворительное мероприятие в качестве волонтера, но неожиданно оказался на Мальдивах в компании своей возлюбленной и детей. По мнению самой Пренткович, ей с мужем "можно" выезжать на дорогие курорты, ведь они "делают много хорошего".

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали скандал с супругами-блогерами. Там решительно осудили нарратив, что якобы украинцам, поддерживающим военных и гражданских, "разрешается" отдыхать за границей.

Даша Квиткова

Блогерша Даша Квиткова, которая стала популярной благодаря участию в шоу "Холостяк" и уже тогда популярному ведущему Никите Добрынину, который на ней женился, официально не объявляла о покупке дорогой Келли.

Однако, на своей странице в Instagram, она часто постит свои луки и дорогой аксессуар является частым атрибутом ее образа.

Алла Барановская

Бывшая жена скандального депутата Николая Тищенко Алла Барановская также является счастливой обладательницы заветной сумки. Однако в отличие об блогеров, Барановская может похвастаться более дорогой категорией сумки - Hermes Birkin. Разница между ними невелика. Kelly- сумка с одной круглой ручкой и плечевым ремнем. У Birkin – две короткие ручки и нет ремня.

Барановская носит как раз Биркин, впрочем она у нее не одна.

Сумка Биркин с золотой фурнитурой / Скриншот 1stdibs.com

Цена похожей сумки, но с золотой фурниторой - почти 37 000 долларов США.

Блогерша Верба

Молодая и скандальная блогерша Юлия Верба, которую критиковали за дорогущие покупки и хвастовство в сети, а также обвиняли в том, что она передала на фронт непригодные автомобили, также может похвастаться коллекцией, стоимостью более 100 000 долларов США.

Пользователи комментируют сумки Биркин блогерши, полагая, что она обладает самой дорогой из них.

Блогерша Верба и ее сумка Биркин / Скриншот Instagram/verbaaa.verbaaa

Сумка из крокодиловой кожи Биркин, стоимостью почти 100 000 долларов США / Скриншот Instagram/ verbaaa.verbaaa

Крокодиловая сумка, стоимостью почти 100 000 долларов / Скриншот 1stdibs.com

Лиза Ющенко

Ну и на "закуску" - молчаливая сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой - Лиза Ющенко. Конечно, ее покупкам удивляться не приходится, и сумки известного бренда носит даже ее дочь-тинейджер, которую она родила от Андрея Ющенко.

Между тем, на последних фото, которые запустила Ющенко, проживающая войну с Россией в России, фигурирует сумка от Hermes Birkin, стоимостью более 60 000 долларов США.

Лимитированная Биркин в белом цвете / Скриншот 1stdibs.com

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире

Ранее Главред писал о том, что некая скандальная блогерша Юлия Верба, которая также хвастается лакшери-покупками, угодила в скандал. Ее обвинили в том, что она передала на фронт непригодные автомобили.

Напомним, ранее молодая блогерша угодила в скандал с покупкой лакшери авто. На своей странице в Instagram молодая женщина хвасталась покупкой, которую многие ее подписчики посчитали не ко времени.

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