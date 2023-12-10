"Клоун Клепа": Наташа Королева с жуткими кудрями сплясала на фоне Кремля

Судя по внешнему виду певицы-запроданки, собиралась она без зеркала и в кромешной темноте.

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Наташа Королева в позорном луке станцевала у Кремля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева отказалась от Украины, которая подарила ей жизнь и старт в певческой карьере, хотя, когда это выгодно, продолжает изображать из себя настоящую украинку, которую злые соотечественники не пускают на родину.

Все это особенно цинично звучит на фоне лобызаний артистки с главными пропагандистами страны на болотах. К тому же недавно она выпустила трек, в котором она с гордостью заявляет, что она "made in Russia" (сделана в россии - прим. редактора).

Уровень нелепости песни настолько зашкаливает, что ее начали критиковать даже преданные фанаты в стране-оккупанте. Из-за этого Королева из штанов выпрыгивает, чтобы хоть немного продвинуть свое творение.

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Так на ее странице в Instagram появился ролик, в котором она в максимально нелепом образе пляшет на фоне кремля под свою песню. Наташа надела ярко-красный спортивный костюм, такого же цвета пуховик и золотистые сапоги-казаки. На голове у певички - шапка мелких светло-русых кудрей, из-за которой выглядит она, мягко говоря, не солидно.

За новый лук артистку растоплтали в комментариях: "Наташа на клоуна похожа!!!", "Не идет совсем. Клоун Клепа", "Образ ужасный. Наталья, увольте Вашего стилиста. С вас сделали посмешище", "Дурдом отдыхает", "Раденька, шо дурненька".

Смотрите видео бесноватого танца Наташи Королевой:

Ранее Наташа Королева унизила свою невестку-стриптизершу, которую привел в дом ее единственный сын Архип. Певица не скрывает свою неприязнь к девушке, и не упускает возможность ей насолить.

Также российский шоумен Рустам Солнцев рассказал, почему Наташа Королева поддерживает РФ и Тарзана с "двумя извилинами". Он убежден, что дело не в неземной любви.

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