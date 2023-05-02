Киркоров вызверился на Тодоренко и унизил ее в прямом эфире российского шоу

Хам Филипп Киркоров никак не сложит себе цену. По его мнению, он может бить и оскорблять людей, в том числе женщин.

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Киркоров налетел на Тодоренко / Соцсети

Путинист и скандалист, российский певец Филипп Киркоров, который славится отвратительным характером и хамским, развратным поведением, напал на украинскую ведущую Регину Тодоренко, которая сидит с ним в жюри российского шоу "Маска".

Так, по информации пропагандистского издания "Дни.ру", в эфир вышла финальная серия шоу "Маска". Как оказалось, победителями стали сразу два участника - путинисты Сергей Лазарев и Дима Билан.

Так случилось, потому как мнение четверых судей разделились поровну и именно поэтому судьбу участников решил вершить главный павлин российской эстрады Филипп Киркоров. Он долго не мог определиться и решил, по его же словам, потянуть время, изливаясь речами. Однако в какой-то момент его перебила Регина Тодоренко.

видео дня

"Молчать!" – в своей хамской манере заорал Киркоров.

Как отреагировала Тодоренко, история умалчивает. Но скорее всего, певица, которая молчит с самого начала о том, что Россия напала на Украину и продолжает жить свою прекрасную жизнь в России, таки замолчала. Ведь она привыкла делать то, что приказывает ее новая родина, пусть даже в лице таких опустившихся людей, как Филипп Киркоров.

Напомним, ранее Тодоренко устроила бесноватые танцы в эфире одного из российских шоу. Там она находится в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым и такой же любительницей войны - Валерией. Так, Тодоренко, которая счастливо живет свою жизнь в России, показала, как она умеет извиваться. На видео также попал момент, как она пытается вскарабкаться на Киркорова, используя его в качестве пилона.

Ранее также Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

На что Киркоров просто ударил журналиста между ног.

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