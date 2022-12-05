Киркоров прокомментировал недовольное лицо дочери, когда она получала подарки

Киркоров в своем стиле прокомментировал поведение дочери, которая испепелила брата за неугодный подарок.

Алла-Виктория Киркорова. Скриншот

Избалованная дочь главного павлина российской эстрады, скандалиста Филиппа Киркорова Алла-Виктория, не оценила подарок своего младшего брата Мартина.

Ее лицо, когда она увидела подарок, достойно мемов. Она буквально испепелила взглядом своего брата, который преподнес ей видимо не то, на что она рассчитывала.

Сам Киркоров решил оправдаться за реакцию своей наследницы на подарки.

Скандалист Киркоров заявил, что журналисты выдали "желаемое за действительное", когда брат подарил ей маски для лица. И даже, якобы, сказала ему "респект" и была в неописуемом восторге от подарка.

Ну что ж, теперь мы знаем, как выглядит "полный восторг".

Напомним, дочь российского певца Филиппа Киркорова накануне праздновала 11-летие. В день рождения дочери Киркоров, который поддержал войну в Украине и выступил за Путина, закатил пир.

Артист обожает Аллу-Викторию и не жалеет сил и денег, чтобы порадовать девочку. Однако удается это не всегда.

На одиннадцатилетие поп-король преподнес наследнице изумительные серьги из последней коллекции Louis Vuitton. И хотя счастливый отец особо отметил ценность своего подарка, Алла-Виктория лишь заявила, что "они милые". Такое видео вызвало шквал негодования в Сети.

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