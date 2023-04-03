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Ей понравилось: Киркоров облапал фанатку во время концерта

3 апреля 2023, 13:57
Одиозный певец Киркоров считает, что ему позволено абсолютно все. Даже трогать чужих женщин за грудь.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / скриншот YouTube

Российский скандальный певец, главный павлин российской эстрады, поддерживающий войну России против Украины Филипп Киркоров, не может прожить без скандала дольше одной неделе.

Новым доказательством "киркоровского лайфстайла" стал концерт в Красноярске. Так, во время цветочных подношений, вышедший в зал Киркоров сначала дал себя поцеловать фанатке, а потом и вовсе стал мять ее, а в конечном итоге потрогал ее за грудь.

Стоит ли говорить, что фанатка ошалела от радости и наверняка теперь будет несколько месяцев хвастаться сексуальными домогательствами со стороны артиста, которые также попали на видео.

видео дня

Напомним, ранее певец Филипп Киркоров решил кардинально изменить свою внешность. Поддержавший войну в Украине артист полностью переделал свой торс. Первое фото Филиппа Киркорова после финального преображения появилось в Сети. По словам хирурга, команде удалось достичь идеального торса.

Кроме того, ранее бывшая возлюбленная одиозного певца, павлина российской эстрады Филиппа Киркорова Анастасия Стоцкая развелась со своим официальным мужем.

Еще два года назад певица во всеуслышание сообщила о том, что ее второй брак с ресторатором Сергеем Абгаряном, подошел к концу. Стоцкая добавила, что расставание после 10 лет отношений далось пане не просто.

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