Кейтлин Дженнер сообщила о скором прибавлении в семье

Кейтлин Дженнер / Getty Images

Трансгендерная женщина Кейтлин Дженнер, которая в прошлом была олимпийским чемпионом по легкой атлетике Уильямом Брюсом Дженнером, заявила, что кто-то из ее детей ждет ребенка.

Как отмечает издание ТМZ, Кейтлин не сообщила, кто именно родит ей внука.

О скором прибавлении в семье кандидат на пост губернатора Калифорнии рассказала во время посещения калифорнийского магазина игрушек в Куинси. Кейтлин вспомнила о своих 18 внуках и пошутила, что хочет 30 внуков, потому что это красивое круглое число. Затем она подтвердила, что 19-й внук уже на подходе.

У 71-летней телезвезды шестеро детей.

В СМИ ходили слухи, что ее 24-летняя дочь и модель Кайли Дженнер беременна вторым ребенком. Представитель Кайли пока не комментировали слухи о ее беременности.

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У Кайли есть трехлетняя дочь Сторми Уэбстер от 30-летнего американского рэпера Трэвиса Скотта. В июне в СМИ появились слухи, что Кайли и Уэбстер снова встречаются, поскольку они появились на красной ковровой дорожке в благотворительном доме Парсонса.

У Кейтлин есть сыновья Барт, Брендон и Броуди, а также дочери Кейси, Кайли и Кендалл. Она также является отчимом Кортни, Ким, Хлои и Роба Кардашьянов.

Как ранее писали, почти голая Кайли Дженнер обмазала грудь золотой краской и произвела фурор.