Кейт Миддлтон точно не простит: принц Уильям рассказал про свою нелепую выходку

Однажды в канун Рождества будущий монарх преподнес избраннице крайне странный подарок.

https://stars.glavred.info/keyt-middlton-tochno-ne-prostit-princ-uilyam-rasskazal-pro-svoyu-nelepuyu-vyhodku-10528922.html Ссылка скопирована

Принц Уильям назвал самый странный подарок, который он дарил Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Покойная королева Елизавета II, по слухам, имела отличное чувство юмора и ценила хорошую шутку. Это, по всей видимости, досталось по наследству ее внуку - принцу Уильяму Уэльскому. Увы, особенности королевского юмора не всегда понятны остальным.

Например, жена принца, Кейт Миддлтон (принцесса Кэтрин Уэльская), уже много лет не может простить ему один розыгрыш, который он сыграл с ней на Рождество.

В интервью для BBC Radio Five Live наследник британского престола признался, что в начале отношений с женой он преподнес ей крайне странный подарок. Сюрприз, безусловно, получился незабываемым, но Миддлтон не была ему очень рада.

видео дня

"Как-то я подарил моей жене бинокль – она мне этого никогда не простит. Это было в начале ухаживаний. Получилось не очень. Если честно, у меня нет понятия, почему купил ей бинокль. Тогда это казалось хорошей идеей", - цитирует принца издание Express.

Уильям отметил, что тогда он хотел завоевать сердце Кэтрин, и такой подарок ему показался отличным выбором, чтобы привлечь к себе еще больше внимания.

Ранее были обнародованы первые слова короля Чарльза III после смерти принцессы Дианы. О смерти бывшей супруги он узнал одним из первых, и был по-настоящему шокирован.

Также королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости - Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

Другие новости про британскую королевскую семью:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.