Каменских и Потап страстно признались друг другу в любви

Продюсер Потап и Настя Каменских нежно обратились друг к другу.

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Каменских и Потап / коллаж фото УНИАН

Главная романтическая пара украинского шоу бизнеса - Потап и Настя Каменских, похоже, помирились. По крайней мере, такой вывод можно сделать по их признаниям друг другу в социальной сети Instagram.

Так, на своей странице в Instagram, Потап решил поздравить Настю с ее днем рождения.

"Лучшая жена, лучшая девушка, лучшая певица, лучшая хозяйка, самая изысканная дама, самое доброе сердце, самая красивая душа - это все ты, мой лягушонок. Я влюблен в тебя безумно и невероятно, ради тебя хочется жить, мечтать, достигать и побеждать! Люблю тебя, как солнце любит утро, как соловей рассвет. С днем рождения самая красивая женщина во Вселенной. Я люблю тебя", - написал кучу нежностей Потап.

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Потап и Настя признались в любви / Instagram

Кстати сама именинница не проигнорировала страстный пост своего супруга и очень нежно ответила ему: "Спасибо любимый. Спасибо мое солнышко. Я тебя очень люблю", - нежно написала Каменских.

Что ж, судя по всему, пара пришла к какому-то компромиссу. Раньше Каменских достаточно холодно отвечала Потапу, а то и вовсе реагировала его признания.

Напомним, ранее Настя Каменских прокомментировала слухи о том, что она якобы разводится со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом из-за его неверности.

Также Главред сообщал, что ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга. "Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

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