Камалия раскрыла свой самый высокий месячный доход

Кратко:

Самая дорогая покупка в жизни певицы обошлась более чем в 11 млн долл

Артистка озвучила свой рекордный доход за один месяц

Украинская певица Камалия поделилась подробностями о своих доходах и расходах во время блиц-опроса проекта Ranok na Maximum.

В частности, артистка призналась, что самая дорогая покупка в её жизни обошлась более чем в 11 миллионов долларов, однако уточнять, что именно это было, она не стала.

Также певица рассказала о регулярных тратах на уход за собой. По её словам, ежемесячно на эти цели уходит не менее тысячи долларов.

Говоря о коммунальных расходах, Камалия отметила, что не ведёт точный учёт, но приблизительно они сопоставимы с двумя средними зарплатами в Киеве.

При этом артистка озвучила и свой рекордный доход за один месяц: около 100 тысяч долларов.

О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

