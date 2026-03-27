Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Камалия раскрыла свой самый высокий месячный доход

Виталий Кирсанов
27 марта 2026, 13:12
Говоря о коммунальных расходах, Камалия отметила, что не ведёт точный учёт.
Камалия раскрыла свой самый высокий месячный доход
Камалия раскрыла свой самый высокий месячный доход / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Кратко:

  • Самая дорогая покупка в жизни певицы обошлась более чем в 11 млн долл
  • Артистка озвучила свой рекордный доход за один месяц

Украинская певица Камалия поделилась подробностями о своих доходах и расходах во время блиц-опроса проекта Ranok na Maximum.

В частности, артистка призналась, что самая дорогая покупка в её жизни обошлась более чем в 11 миллионов долларов, однако уточнять, что именно это было, она не стала.

видео дня

Также певица рассказала о регулярных тратах на уход за собой. По её словам, ежемесячно на эти цели уходит не менее тысячи долларов.

Говоря о коммунальных расходах, Камалия отметила, что не ведёт точный учёт, но приблизительно они сопоставимы с двумя средними зарплатами в Киеве.

При этом артистка озвучила и свой рекордный доход за один месяц: около 100 тысяч долларов.

Камалия
Камалия / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona откровенно призналась поклонникам, что к ней вернулся тяжелый диагноз. Артистка, которой ранее диагностировали депрессию, решила не скрывать подробностей своего состояния.

Также Игорь Кондратюк окончательно закрыл вопрос своего многолетнего противостояния с Виталием Козловским. Продюсер акцентировал внимание на том, что артист публично распространял недостоверные сведения о Кондратюке и его сыне-военном.

О персоне: Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Камалия Певица Камалия новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять