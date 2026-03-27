Камалия раскрыла свой самый высокий месячный доход

Кратко:
- Самая дорогая покупка в жизни певицы обошлась более чем в 11 млн долл
- Артистка озвучила свой рекордный доход за один месяц
Украинская певица Камалия поделилась подробностями о своих доходах и расходах во время блиц-опроса проекта Ranok na Maximum.
В частности, артистка призналась, что самая дорогая покупка в её жизни обошлась более чем в 11 миллионов долларов, однако уточнять, что именно это было, она не стала.
Также певица рассказала о регулярных тратах на уход за собой. По её словам, ежемесячно на эти цели уходит не менее тысячи долларов.
Говоря о коммунальных расходах, Камалия отметила, что не ведёт точный учёт, но приблизительно они сопоставимы с двумя средними зарплатами в Киеве.
При этом артистка озвучила и свой рекордный доход за один месяц: около 100 тысяч долларов.
Ранее Главред сообщал, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona откровенно призналась поклонникам, что к ней вернулся тяжелый диагноз. Артистка, которой ранее диагностировали депрессию, решила не скрывать подробностей своего состояния.
Также Игорь Кондратюк окончательно закрыл вопрос своего многолетнего противостояния с Виталием Козловским. Продюсер акцентировал внимание на том, что артист публично распространял недостоверные сведения о Кондратюке и его сыне-военном.
Вас может заинтересовать:
- "Сердце поет": разведенная Камалия засветила кольцо на безымянном пальце
- Камалия прижалась к загадочному мужчине и заговорила о любви
- "Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника
О персоне: Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
