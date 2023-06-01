Камалия показала, как российская ракета разбила квартиру сестры в Киеве

Украинская певица Камалия отреагировала на атаку страны-агрессора России на Киев, которая произошла 30 мая.

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Камалия показала квартиру сестры после атаки на Киев / коллаж: Главред, фото: КМВА, скриншот: instagram / kamaliyaofficial

Певица Камалия показала последствия последней атаки на Киев, произошедшей 30 мая, из-за которой пострадал дом в Голосеевском районе, где живет двоюродная сестра артистки.

Артистка в своем Instagram рассказала, что, к счастью, ее сестры не было дома в момент атаки дронов. Квартиру сестры изрядно понищило, от ударной волны вылетело стекло.

"Когда вчера все постили фото поврежденного обломками "Шахеда" дома в Голосеевском районе Киева, я плакала от счастья, что моей двоюродной сестры не было в тот момент дома, потому что ее квартира была именно в этом доме, - написала Камалия.

Последствия ракетной атаки в квартире сестры Камалии / скриншот: instagram / kamaliyaofficial

"Конечно, от взрывной волны вылетело стекло из окон, и даже поплавились оконные рамы, два верхних этажа полностью разрушены. Дом - непригоден к жизни, надеюсь отремонтируют. Самое ужасное - погиб человек", - говорится в заметке Камалии.

Смотрите видео, как россияне обстреляли Украину баллистическими ракетами:

Ракетная атака РФ на Украину

Напомним, что россияне ударили по военному объекту Хмельницкой области. Загорелись склады горюче-смазочных материалов и хранение боевых материальных ценностей. Выведено из строя 5 летательных аппаратов.

Ночью оккупанты ударили по Одесской области, в порту вспыхнул пожар. В небе над Одесщиной был уничтожен один вражеский беспилотник, а над Николаевщиной – аж три дрона типа Shahed-131/136.

Сегодня, в ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. РФ атаковала столицу дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Львовской области. Над Золочевским районом ПВО сбило вражескую ракету. Таким образом российские оккупанты на Львовщине "денацифицировали" трактор и хлев ракетой.

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