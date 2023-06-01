УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Камалия показала, как российская ракета разбила квартиру сестры в Киеве

Юлия Куришко
1 июня 2023, 04:35
11
Украинская певица Камалия отреагировала на атаку страны-агрессора России на Киев, которая произошла 30 мая.
Камалия показала, как российская ракета разбила квартиру сестры в Киеве
Камалия показала квартиру сестры после атаки на Киев / коллаж: Главред, фото: КМВА, скриншот: instagram / kamaliyaofficial

Певица Камалия показала последствия последней атаки на Киев, произошедшей 30 мая, из-за которой пострадал дом в Голосеевском районе, где живет двоюродная сестра артистки.

Артистка в своем Instagram рассказала, что, к счастью, ее сестры не было дома в момент атаки дронов. Квартиру сестры изрядно понищило, от ударной волны вылетело стекло.

"Когда вчера все постили фото поврежденного обломками "Шахеда" дома в Голосеевском районе Киева, я плакала от счастья, что моей двоюродной сестры не было в тот момент дома, потому что ее квартира была именно в этом доме, - написала Камалия.

Камалия показала, как российская ракета разбила квартиру сестры в Киеве
Последствия ракетной атаки в квартире сестры Камалии / скриншот: instagram / kamaliyaofficial

"Конечно, от взрывной волны вылетело стекло из окон, и даже поплавились оконные рамы, два верхних этажа полностью разрушены. Дом - непригоден к жизни, надеюсь отремонтируют. Самое ужасное - погиб человек", - говорится в заметке Камалии.

Смотрите видео, как россияне обстреляли Украину баллистическими ракетами:

Ракетная атака РФ на Украину

Напомним, что россияне ударили по военному объекту Хмельницкой области. Загорелись склады горюче-смазочных материалов и хранение боевых материальных ценностей. Выведено из строя 5 летательных аппаратов.

Ночью оккупанты ударили по Одесской области, в порту вспыхнул пожар. В небе над Одесщиной был уничтожен один вражеский беспилотник, а над Николаевщиной – аж три дрона типа Shahed-131/136.

Сегодня, в ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. РФ атаковала столицу дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Львовской области. Над Золочевским районом ПВО сбило вражескую ракету. Таким образом российские оккупанты на Львовщине "денацифицировали" трактор и хлев ракетой.

Больше интересных новостей:

новости Киева война в Украине Камалия ракетный удар
Реклама

Главное за день

"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – Яковенко

"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – Яковенко

02:20 Мир
Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для Украины

Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для Украины

22:11 Мир
Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за Бахмут

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за Бахмут

19:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:35

Камалия показала, как российская ракета разбила квартиру сестры в Киеве

04:00

1 июня: какой сегодня праздник и кто отмечает День ангела

03:00

"Не стоит ждать уменьшения ударов": Коваленко рассказал, что задумали россиянеВидео

02:20

"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – ЯковенкоВидео

01:55

83-летний Аль Пачино станет отцом - мамочка младше актера на полвека

Пригожин будет дерибанить Россию и начнет рвать слабого Путина – Игорь ЯковенкоПригожин будет дерибанить Россию и начнет рвать слабого Путина – Игорь Яковенко
01:30

Как топить сало на смалец: хитрый фокус удивит стопроцентным результатом

00:30

СМИ сообщили, что Земфира стала гражданкой Франции

00:13

"Точно произойдет": астролог спрогнозировал прорыв ВСУ в Крым и назвал датуВидео

31 мая, среда
23:43

Всемирно известная певица созналась в аутизме

Реклама
23:33

"Убивали евреев и поляков": Миланович оскандалился из-за лозунга "Слава Украине"Видео

23:31

Зачем 2 июня пересчитывать все деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

23:15

Корректировщица Волочкова снова в деле: балерина сдала Джигурду

23:02

Скандальному экс-главе Верховного Суда Князеву уменьшили залог и оставили под стражей

22:44

В лучших традициях девяностых: Бужинская показала, как выглядела в 14 лет

22:21

Зрительный обман: только гений заметит лодочника на самой сложной оптической иллюзии

22:11

Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для УкраиныВидео

22:09

"Ордер на арест": Путин сидит в РФ и не поедет на инаугурацию Эрдогана

21:56

Чорновил назвал невесту Да Винчи "подолигархической шмарой": соцсети возмущены

21:06

"Хочется верить в сильную армию": Анастасия Волочкова стала корректировщицей ВСУВидео

20:39

"Путин оживил мертвый мозг НАТО электрошоком": Макрон шокировал заявлением о президенте РФВидео

Реклама
20:15

5 вещей, которые нельзя делать перед дорогой: неудачи будут идти по пятам

19:46

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за БахмутВидео

19:41

Верка Сердючка с Мамой погрызлись в киевском метроВидео

19:26

"Важные вопросы": Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в ОдессеВидео

19:22

"Могут запустить ракеты и дроны": Гуменюк рассказала о новом ракетном ударе РФВидео

19:20

Битва за Бахмут: почему это ловушка для русских?мнение

19:17

Как избавиться от мух в доме: cредства-спасение от назойливого жужжания и заразы

18:37

Что должно быть в машине летом: на случай жары и непредвиденных ситуацийВидео

18:27

Депутат Госдумы Гурулев призвал бомбить авиацией один из русских городовВидео

18:14

Разбудили из-за воздушной угрозы: Путин едва не попал под атаку дронов - СМИВидео

18:08

Фон дер Ляйен призвала союзников срочно предоставить Украине дальнобойное оружиеВидео

17:53

У Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем: "Может прекратить поднимать руку"

17:48

В каком виде лучше есть селедку: максимальная польза и улучшение самочувствияВидео

17:48

"Ты что, дебил?": известный футболист наехал на пророссийского Ломаченко

17:37

Лето начнется с мощной жары: синоптик рассказала, где резко изменится погодаВидео

17:25

Победительница "Холостяка" Лозовицкая выгуляла на курорте новый купальник

17:23

"Ешьте сами свое картофельное варево": в ГПСУ изысканно потроллили белорусовВидео

16:49

Что нельзя класть на кровать: приметы, о которых стоит знатьВидео

16:40

После поддержки Украины: мама Наташи Королевой вернулась в Москву

16:36

Повезет во всем: названы самые счастливые даты в июнеВидео

Реклама
16:33

Когда новый имидж может принести деньги: лунный календарь стрижек на июнь 2023

16:31

Соседов снова вызверился на Пугачеву

16:30

Можно ли есть кабачки в сыром виде: неожиданный ответ удивит наповалВидео

16:30

Весь труд пойдет насмарку: в какой посуде нельзя варить вареньеВидео

16:26

"Путин еще не проиграл войну и имеет преимущество": Дуда призвал не смеяться над РФВидео

16:10

Календарь магнитных бурь: нужно готовиться к опасным датамВидео

16:01

Мария Машкова собирается спасать своего отца-путиниста

16:00

Как придать волосам блеск: секрет зеркального сияния, который всех удивитВидео

15:46

В Германии подтвердили право Украины бить по объектам на территории РФ

15:35

Почему мы неправильно говорим "дякую": языковед Авраменко указал на серьезную ошибкуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять