Как выглядит жена Макса Чмерковского после третьих родов

Кратко:
- Как выглядит Петра Мургатройд
- Что она делает для этого
Жена украинского танцора и члена жюри "Танцев со звездами" Макса Чмерковского Пета Мургатройд, которая родила недавно третьего ребенка, показала свою форму.
На странице в Instagram, Пета показала свою тренировку. Сказать, что она выглядит великолепно - ничего не сказать. Женщина выглядит подтянутой и имеет атлетичное тело.
У пары - удивительная история рождения детей. Своего первенца Шаи Александра, пара родила в 2017 году, а через год они поженились. Позже у Макса и Петы началась долгая история попыток родить второго ребенка.
Жена Чмерковского даже прошла несколько процедур ЭКО. Накануне одной из процедур, Пета сделала тест и оказалось, что она беременна. 18 июня 2023 года Пета родила второго сына, которого назвали Рио Джоном.
Позже Пета опубликовала смешное видео, как спустя 4 месяца после рождения второго малыша, забеременела третьим. На видео, Пета звонит Максу по видео связи и сообщает ему радостную новость.
Макс Чмерковский долго не мог поверить, но теперь пара - мама и папа троих сыновей. 12 июля 2024 года у пары родился третий сын - Милан-Максим.
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