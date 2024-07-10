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Как перестать заедать стресс: тренер рассказала об интересной технике "Лимон"

Андрей Ганчук
10 июля 2024, 20:53
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Переключить свою нервную систему из стрессового в расслабленное состояние можно не только едой, считает известная украинская спортсменка Анита Луценко.
Девушка, Анита Луценко
Анита Луценко рассказала, как перестать переедать во время стресса / ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Украинская спортсменка и тренер Анита Луценко объяснила, что для того, чтобы переключить свою нервную систему со стрессового на расслабленное состояние, не обязательно активно потреблять пищу. Можно попробовать технику, которая называется "Лимон".

В своем Instagram она рассказала, что желание покушать при стрессе – нормальное явление.

"Хотеть есть при стрессе – это нормально. Так мы пытаемся снять с себя стресс, потому что знаем что это срабатывает", - отметила тренер.

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По словам Луценко, расслабиться во время эмоционального напряжелния можно и при помощи техники "Лимон".

Техника "Лимон" от Аниты Луценко – что нужно делать:

Сядьте в удобную позицию, положите свои руки на колени ладонями вверх, и закройте глаза.

Теперь нужно вообразить, что в правой руке – лимон.

Воображаемый лимон нужно медленно сжимать и представлять, как из него выжимается весь сок.

Когда "лимон выжат", можно расслабить руку.

Такое же упражнение нужно проделать и с левой рукой.

Кто такая Анита Луценко

Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.

Советы Аниты Луценко – самые интересные новости по теме:

Ранее Луценко показала 6 самых лучших упражнений для ягодиц и пресса – всего 12 минут для идеального тела. Такие упражнения помогут привести свое тело в тонус.

Кроме того, Анита Луценко рассказала о главных ошибках при похудении. Чтобы удалось сбросить лишний вес, достаточно исключить из своего рациона ряд определенных продуктов.

Также Анита Луценко сказала, когда можно есть после тренировки. Нужно придерживаться некоторых советов, чтобы не навредить своему организму.

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