Как перестать заедать стресс: тренер рассказала об интересной технике "Лимон"

Переключить свою нервную систему из стрессового в расслабленное состояние можно не только едой, считает известная украинская спортсменка Анита Луценко.

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Анита Луценко рассказала, как перестать переедать во время стресса / ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Украинская спортсменка и тренер Анита Луценко объяснила, что для того, чтобы переключить свою нервную систему со стрессового на расслабленное состояние, не обязательно активно потреблять пищу. Можно попробовать технику, которая называется "Лимон".

В своем Instagram она рассказала, что желание покушать при стрессе – нормальное явление.

"Хотеть есть при стрессе – это нормально. Так мы пытаемся снять с себя стресс, потому что знаем что это срабатывает", - отметила тренер. видео дня

По словам Луценко, расслабиться во время эмоционального напряжелния можно и при помощи техники "Лимон".

Техника "Лимон" от Аниты Луценко – что нужно делать:

Сядьте в удобную позицию, положите свои руки на колени ладонями вверх, и закройте глаза.

Теперь нужно вообразить, что в правой руке – лимон.

Воображаемый лимон нужно медленно сжимать и представлять, как из него выжимается весь сок.

Когда "лимон выжат", можно расслабить руку.

Такое же упражнение нужно проделать и с левой рукой.

Кто такая Анита Луценко Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.

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