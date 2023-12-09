Скандально известный поп-певец и матерый путинист Филипп Киркоров, который в последнее время изменил себя до неузнаваемости в погоне за молодостью, попал на фото в ужасном виде.
По информации пропагандистских СМИ, Киркоров появился на мюзикле "Москва слезам не верит" и даже не стал выходить к журналистам и общаться с ними. Позже Киркоров заменил на VK квартирнике Леонида Агутина, которого госпитализировали в больницу с тромбом. Киркоров выступил на мероприятии. И там тоже прятал свою щеку.
Поклонники путиниста и труса Киркорова предположили, что Киркоров сделал очередную операцию и находится в периоде реабилитации.
Напомним, ранее Киркоров снова вывел в свет свою вечно недовольную дочь Аллу Викторию. Певец появился с дочерью в ее день рождения на премьере очередного российского новогоднего кино.
Отметим, что Филипп Киркоров продолжает пытаться убедить своих недалеких фанатов в том, что он не делал себе пластические операции на ягодицах. Об этом он заявил в разговоре с одним из русских пропагандистских СМИ.
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