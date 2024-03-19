Как отец: предательница Соломки показала своего взрослого ухажера

Яна Соломка закрыла все комментарии к своим социальным сетям.

https://stars.glavred.info/kak-otec-predatelnica-solomki-pokazala-svoego-vzroslogo-uhazhera-10551221.html Ссылка скопирована

Соломку объявила о новой любви / Коллаж Главред, фото Instagram/yana.solo

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, показала своего нового мужчину.

На своей странице в Instagram, она опубликовала фото себя и своей новой любви. Предательница подписала фото так: "Вот как оно ощущается, когда это настоящая любовь". Комментарии к своему посту запроданка предусмотрительно закрыла.

Интересно, что Соломко покинула Россию, в которой пыталась строить свою карьеру и приехала в США, где родила свою дочь от первого брака.

Кто такая Яна Соломко Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Она прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк". Она дошла до финала, но Макс Чмерковский выбрал Александру Шульгину. Позже Соломко начала сольную карьеру и строить ее она решила в России. После того, как Россия напала на Украину, Соломко осталась выступать перед российскими зрителями, работала с предателем-продюсером Юрием Бардашем, а также выступала в поддержку оккупантов. Сейчас живет в США, где у ее единственной дочери имеется гражданство.

Напомним, ранее Соломко в кооперации с бывшим украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Отметим, ранее на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.