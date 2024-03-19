УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Как отец: предательница Соломки показала своего взрослого ухажера

Алена Кюпели
19 марта 2024, 12:13
Яна Соломка закрыла все комментарии к своим социальным сетям.
Соломку объявила о новой любви
Соломку объявила о новой любви / Коллаж Главред, фото Instagram/yana.solo

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, показала своего нового мужчину.

На своей странице в Instagram, она опубликовала фото себя и своей новой любви. Предательница подписала фото так: "Вот как оно ощущается, когда это настоящая любовь". Комментарии к своему посту запроданка предусмотрительно закрыла.

Интересно, что Соломко покинула Россию, в которой пыталась строить свою карьеру и приехала в США, где родила свою дочь от первого брака.

Кто такая Яна Соломко

Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Она прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк". Она дошла до финала, но Макс Чмерковский выбрал Александру Шульгину.

Позже Соломко начала сольную карьеру и строить ее она решила в России. После того, как Россия напала на Украину, Соломко осталась выступать перед российскими зрителями, работала с предателем-продюсером Юрием Бардашем, а также выступала в поддержку оккупантов.

Сейчас живет в США, где у ее единственной дочери имеется гражданство.

Напомним, ранее Соломко в кооперации с бывшим украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Отметим, ранее на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Яна Соломко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Писториус анонсировал пакет помощи ВСУ и сказал, будут ли в нем Taurus

Писториус анонсировал пакет помощи ВСУ и сказал, будут ли в нем Taurus

12:42 Мир
Пора готовиться к войне: в ЕС призвали принять важные решения и вспомнили Россию

Пора готовиться к войне: в ЕС призвали принять важные решения и вспомнили Россию

11:52 Мир
Потери врага достигают 70%: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

Потери врага достигают 70%: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

10:59 Украина
Все главные новости

Популярное

Почему часы носят на левой руке: мало кто об этом догадывается 20500

Почему часы носят на левой руке: мало кто об этом догадывается

Белгород теперь может спать спокойно 14589

Белгород теперь может спать спокойно

Уксус никогда нельзя использовать в 4 местах: эксперт предупредил о последствиях 5189

Уксус "никогда нельзя использовать" в 4 местах: эксперт предупредил о последствиях

Главная идея Путина и России уже не Украина 4624

Главная идея Путина и России уже не Украина

Последние новости

13:49

"Это обязанность Украины": в ГУР ответили, помогают ли российским добровольцам

13:43

"Ты что, совсем": дедуля Петросян в недоумение от рождения его дочери

13:41

Фанаты Кристины Соловий в ступоре из-за ее новой антирелигиозной выходкиФото

13:38

Как можно охладить Айфон: что делать в неприятной ситуации

13:36

Еще одна украинская предательница получила российский паспорт

ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армияВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия
13:31

Почему всегда нужно закрывать шторы в номере отеля: ответ удивит

12:59

Стартует счастливая жизнь: три знака зодиака испытают удачу в полнолуние 25 марта

12:53

Ситуация резко изменилась: в ВСУ рассказали о новой тактике РФ в районе Авдеевки

12:43

3 знака зодиака, которые живут дольше всех: даже до 100 лет

Реклама
12:42

Писториус анонсировал пакет помощи ВСУ и сказал, будут ли в нем TaurusВидео

12:20

Коалиция бронетехники для Украины: Польша и Германия запускают важный проект

12:13

Как отец: предательница Соломки показала своего взрослого ухажера

12:12

Есть большой риск отравления: какую картошку ни за что нельзя есть

11:59

Звезда шоу "Танці з зірками" расстался с женой после новости об измене

11:52

Пора готовиться к войне: в ЕС призвали принять важные решения и вспомнили Россию

11:48

Евросоюз тайно готовится к вступлению Украины в блок - Politico

11:35

Вергуны на водке: Ярославский показал рецепт традиционного украинского десерта

11:28

Трамп намекнул, что в случае своей победы депортирует принца Гарри из США

11:23

Дешево и без мучений: как избавиться от жира на варочной панели за 10 минут

11:21

У РФ возникли проблемы с производством ракет: партизаны достали секретные документыФото

Реклама
11:19

Когда начинается сезон щуки: простые советы для рыбаков

11:07

Украину накрыл снег и холод: синоптик назвала даты потепленияВидео

10:59

Потери врага достигают 70%: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

10:58

Китайский гороскоп на завтра 20 марта: Тиграм - неурядицы в отношениях, Змеям - конфликт

10:31

Дженнифер Лопес снялась в платье от украинского бренда

10:25

Одессит Джиган прогосовал в Дубае за террориста Путина

10:18

Истощена, но счастлива: феерическое возвращение Кейт Миддлтон

10:16

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

09:59

"Нужно больше людей": сенатор Грэм призвал снизить призывной возраст в Украине

09:47

Запад сделает РФ предложение в обмен на остановку войны – победительница "Битвы экстрасенсов"

09:43

"Забудь ты того бабника": жена Мурата Налчаджиоглу публично расплакалась

09:43

День Весеннего равноденствия: всего одно действие 20 марта изменит судьбу и привлечет богатство

09:40

Какой характер у имени Саша: откуда оно пошло и все секреты

09:38

Нельзя недооценивать: полковник ВСУ спрогнозировал действия Путина после выборов

09:00

Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

08:53

Гороскоп на завтра 20 марта 2024: Львам - проблемы на работе, Ракам - пора отдохнуть

08:44

ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

08:43

Си Цзиньпин поедет к Макрону: в Politico узнали цель визита и причем тут Путин

08:10

Оружие, которое прекратит войны?мнение

07:47

Европа начнет производить достаточно боеприпасов для ВСУ в ближайшее время - Павел

Реклама
06:59

Путин использует "рекордную победу" на "выборах" для затяжной войны в Украине – ISW

06:10

Главная идея Путина и России уже не Украинамнение

05:30

6 причин, почему горит ухо: о чем говорит древняя примета

05:05

Почему нельзя спать лицом в подушку: чем это грозит человеку

04:33

Головоломка на удачу: нужно найти четырехлистный клевер за 11 секунд

03:30

Чем лучше засеять пустующий огород: новый урожай попрет как на дрожжахВидео

03:00

"Я проникну в Украину": предательница Лолита нашла способ вернуться

02:32

И черную, и красную: как правильно обрезать кусты смородины весной

02:00

Экс-жена Кличко похвасталась, как выглядит без единой капли косметики

01:15

Когда использовать средства для уничтожения сорняков: садовод назвал идеальное время

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять