Как отец: предательница Соломки показала своего взрослого ухажера

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, показала своего нового мужчину.
На своей странице в Instagram, она опубликовала фото себя и своей новой любви. Предательница подписала фото так: "Вот как оно ощущается, когда это настоящая любовь". Комментарии к своему посту запроданка предусмотрительно закрыла.
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Интересно, что Соломко покинула Россию, в которой пыталась строить свою карьеру и приехала в США, где родила свою дочь от первого брака.
Кто такая Яна Соломко
Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Она прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк". Она дошла до финала, но Макс Чмерковский выбрал Александру Шульгину.
Позже Соломко начала сольную карьеру и строить ее она решила в России. После того, как Россия напала на Украину, Соломко осталась выступать перед российскими зрителями, работала с предателем-продюсером Юрием Бардашем, а также выступала в поддержку оккупантов.
Сейчас живет в США, где у ее единственной дочери имеется гражданство.
Напомним, ранее Соломко в кооперации с бывшим украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.
Отметим, ранее на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.
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