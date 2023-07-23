Как одесситка Тодоренко отреагировала на обстрел Одессы

Тодоренко, как обычно, плевать на то, что россияне обстреляли ее родную страну, а теперь еще и город Одессу.

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Предательница Тодоренко во всей красе / Коллаж Главред, Фото Instagram/reginatodorenko

В день, когда террористическая Россия жестоко обстреляла родной город телеведущей украинского происхождения Регины Тодоренко - Одессу, сама телеведущая выкатила видео своего веселого и замечательного отдыха в Турции на своей странице в Instagram.

В день, когда каждый украинец скорбит за Свято-Преображенсим собором, который разбила российская ракета, улыбающаяся Тодоренко показывает, как купается в море со своими детьми, как счастливо улыбается и отлично живет со своим мужем-россиянином Владом Топаловым.

Казалось бы, что уже нет более глубокого дна, чем то, на котором находится Тодоренко. Но, как показывает очередной ракетный удар российскими оккупантами по Украине, ей есть куда падать.

видео дня

Напомним, ранее выложила фото в купальнике, которое удивило своей "пустотой". Оказалось, что у Тодоренко совсем не видно груди, когда она не в костюме. В купальнике ее грудь выглядит просто мужским телом, на которое надели треугольники-купальник.

Ранее муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.

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