Российская певица Маша Распутина, которая предлагала расстреливать тех, кто против войны в Украине, которую начала страна-террорист Россия, решила "подправить" свою внешность.
Российский хирург Дмитрий Зимин для росСМИ рассказал, что молодой вид артистки кроется не только в образе жизни знаменитости, но и пластических операциях.
По его словам, Распутина сделала себе коррекцию лица, причем комплексную, а не точечную.
"Если оценивать по фото, коррекция лица была точно в верхней части лица, о чем подсказывает расположение бровей — скорее всего, это эндоскопическая коррекция. Что касается нижней части, похоже, что был лифтинг, плюс проведена работа над шеей. Была сделана блефаропластика, поскольку эта область лица у Марии выглядит довольно хорошо, и еще круговая подтяжка лица", - заявил врач.
Также, по словам Зимина, путинистка Распутина потратила на операции около 3 миллионов рублей, а также артистка делает недешевые уходовые процедуры каждый месяц.
Подписчики не смогли смолчать о новом виде Распутиной и распекли ее в комментариях:
"Куда ей ещё делать пластику, вся уже натянута, нос как у Джексона, губы того и гляди лопнут, ну и дают, какой ужас, изуродовала себя...";
"Лицо, как сковорода";
"Тратить такие деньги, чтобы быть похожей на матрешку".
Кто такая Маша Распутина?
Маша Распутина — советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов и сотрудничавшая, в частности, с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и с поэтом-песенником Леонидом Дербенёвым.
В марте 2022 года призвала остановить вторжение России на Украину. Позднее поддержала вторжение и предложила казнить противников российского нападения на Украину.
Маша Распутина - последние новости по теме
Отметим, ранее сообщали, что Распутина изменила цвет волос, похудела, да и с лицом явно произошли какие "омолаживающие" изменения. Похоже, певица снова обратилась к помощи специалистов, чтобы выглядеть хорошо.
А также Маша Распутина призывала верить в Бога, бороться с запрещенным в России ИГИЛ, а потом и вовсе заявила, что ее друг Филипп Киркоров вскоре может оказаться за решеткой.
Вас также может заинтересовать:
- От девочки до карги: путинистка Долина села в лужу из-за корявой ретуши
- Уже у Путина на подписи: у Филиппа Киркорова начались серьезные проблемы
- После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред