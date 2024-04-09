"Изуродовала себя": Маша Распутина опять перекроила лицо и стала похожа на сковороду

Путинистка Маша Распутина, вероятно, опять решила "омолодиться" и сделала комплексную пластическую операцию.

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Маша Рспутина снова "подправила" лицо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/masharasputina_official/

Российская певица Маша Распутина, которая предлагала расстреливать тех, кто против войны в Украине, которую начала страна-террорист Россия, решила "подправить" свою внешность.

Российский хирург Дмитрий Зимин для росСМИ рассказал, что молодой вид артистки кроется не только в образе жизни знаменитости, но и пластических операциях.

По его словам, Распутина сделала себе коррекцию лица, причем комплексную, а не точечную.

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"Если оценивать по фото, коррекция лица была точно в верхней части лица, о чем подсказывает расположение бровей — скорее всего, это эндоскопическая коррекция. Что касается нижней части, похоже, что был лифтинг, плюс проведена работа над шеей. Была сделана блефаропластика, поскольку эта область лица у Марии выглядит довольно хорошо, и еще круговая подтяжка лица", - заявил врач.

Также, по словам Зимина, путинистка Распутина потратила на операции около 3 миллионов рублей, а также артистка делает недешевые уходовые процедуры каждый месяц.

Путинистка Распутина потратила на пластические операции лица 3 млн рублей / фото: скрин t.me/zvezdach_mag

Подписчики не смогли смолчать о новом виде Распутиной и распекли ее в комментариях:

"Куда ей ещё делать пластику, вся уже натянута, нос как у Джексона, губы того и гляди лопнут, ну и дают, какой ужас, изуродовала себя...";

"Лицо, как сковорода";

"Тратить такие деньги, чтобы быть похожей на матрешку".

Кто такая Маша Распутина? Маша Распутина — советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов и сотрудничавшая, в частности, с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и с поэтом-песенником Леонидом Дербенёвым.

В марте 2022 года призвала остановить вторжение России на Украину. Позднее поддержала вторжение и предложила казнить противников российского нападения на Украину.

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Отметим, ранее сообщали, что Распутина изменила цвет волос, похудела, да и с лицом явно произошли какие "омолаживающие" изменения. Похоже, певица снова обратилась к помощи специалистов, чтобы выглядеть хорошо.

А также Маша Распутина призывала верить в Бога, бороться с запрещенным в России ИГИЛ, а потом и вовсе заявила, что ее друг Филипп Киркоров вскоре может оказаться за решеткой.

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