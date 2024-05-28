Изменял долгое время: в России распалась сама крепкая семейная пара

Певица Алсу прожила 18 лет в браке с Яном Абрамовым.

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Алсу разводится с Яном Абрамовым / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Популярная российская певица Алсу, которая прожила в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет, подала на развод.

Как написали пропагандистские телеграмм-каналы, Алсу самолично подала заявление в один из судов террористической Москвы. "Заявление пришло в 418-й мировой участок", - написал канал Mash.

Пара решила разойтись после 18 лет брака. Причины развода пока неизвестны. У них трое детей, самому младшему — Рафаэлю — восемь лет. Иски о разделе имущества и права опеки будут поданы после развода.

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Слухи о разводе пары ходят уже давно. Согласно одним из них - муж долгое время изменял певице.

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Напомним, ранее российская певица Алсу, которая также как и многие звезды молчит о войне в Украине, впервые засветила на видео своего сына Рафаэль, которого она скрывает от публики почти 7 лет.

Напомним, ранее дочь Любови Успенской кардинально изменила свою внешность. Не обошлось без вмешательства пластических хирургов. Многие посчитали, что она хочет быть похожей на Алсу.

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