Изменял долгое время: в России распалась сама крепкая семейная пара

Популярная российская певица Алсу, которая прожила в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет, подала на развод.
Как написали пропагандистские телеграмм-каналы, Алсу самолично подала заявление в один из судов террористической Москвы. "Заявление пришло в 418-й мировой участок", - написал канал Mash.
Пара решила разойтись после 18 лет брака. Причины развода пока неизвестны. У них трое детей, самому младшему — Рафаэлю — восемь лет. Иски о разделе имущества и права опеки будут поданы после развода.
Слухи о разводе пары ходят уже давно. Согласно одним из них - муж долгое время изменял певице.
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Напомним, ранее российская певица Алсу, которая также как и многие звезды молчит о войне в Украине, впервые засветила на видео своего сына Рафаэль, которого она скрывает от публики почти 7 лет.
Напомним, ранее дочь Любови Успенской кардинально изменила свою внешность. Не обошлось без вмешательства пластических хирургов. Многие посчитали, что она хочет быть похожей на Алсу.
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