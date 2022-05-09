Избивающий жен Марат Башаров решил поучить вежливости сбежавших из РФ звезд

Марат Башаров осудил российских звезд, которые бежали из рф / imdb.com

Российский актер-путинист, получивший известность благодаря фильмам Граница. Таежный роман, 72 метра и Юленька, а также его манере впадать ярость и ломать носы любимым женщинам, Марат Башаров решил высказаться о тех артистах, которые выразили свое несогласие с кровавой политикой кремля, и покинули рф.

Об этом сообщают СМИ с отсылкой на интервью эталонного абьюзера для одного из пропагандистских каналов.

Так Башаров заявил, что "прозрели" и открестились от россии-матушки лишь те, кто утратил популярность, и таким образом мстят родине: "Хочется сказать им: "Когда у вас здесь были хорошие гонорары, востребованность и успех, почему-то вы любили россию, по крайней мере, не высказывались о ней негативно. А оказавшись за кордоном, вы вдруг став якобы свободными, мигом "прозрели".

Со всей скромностью актер отождествляет себя с целой страной, поэтому считает, что имеет право называть бывших коллег "перевертышами" и давать оценочные суждения их поступкам. Проповедуя пропагандистские истины Башаров отметил, что думать своей головой, а не слепо верить россии, это безответственная позиция, сравнимая с "кучей брезгливой отрыжки".

"Родина – она как мать, как отец, как близкие. россия, как и родители, дала многим ныне покинувшим нашу страну представителям искусства воспитание, образование, жилье, работу. А в ответ мы, то есть та самая россия, где мы с вами сейчас живем, получаем в ответ от перевертышей кучу брезгливой отрыжки. Это безответственная позиция, она чужда мне и многим моим коллегам, верой и правдой работающим в россии и любящим ее", - сказал Башаров.

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В комментариях артисту "мягко" намекнули на то, что человек, который позволяет себе избивать своих жен, не имеет право рассуждать о правильности тех или иных поступков и убеждений. В профилактических целях ему также предложили свозить его детей в Мариуполь или Харьков, чтобы он больше не нес всякую ерунду.

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Ранее дочь путиниста Владимира Машкова, актриса Мария Машкова рассказала, почему путина и ее отца ждет трибунал в Гааге, и как быстро россияне скатятся в тоталитаризм.

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