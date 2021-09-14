Ирина Сопонару полностью разделась, и свела с ума совершеными формами

Ирина Сопонару / instagram.com/irinasoponaru/

Украинская модель и актриса Ирина Сопонару часто радует поклонников откровенным кадрами, так как тщательно следит за фигурой, и ей в радость продемонстрировать свои достижения, соблазнить своими формами.

В этот раз артистка засветилась в Instagram полностью обнаженная, приведя в дикий восторг подписчиков.

Ирина Сопонару полностью голая с шикарным макияжем сидя на каменной статуе похвасталась сочным ягодицами и бедрами, не прикрытыми никакой одеждой. Девушка приняла такую позу, что полностью прикрыла ножками и рукой все интимные подробности своего тела, оставив поклонниками на обозрение только сексуальный эстетический снимок.

"Плод нашей с Оксаной любви", - подписала она черно-белую фотосессию.

"Ооооооооу дівчино! Ви що це знову вирішили гневні коменти позбирать", "Красотка", "Дуже гарно", "Ого-го", "На заставку в телефоне поставлю", "Смело, и очень сексуально", "Очень красиво и неожиданно, вот такой фотки я ждала", "Девушка полегче , чуть телефон не уронил", "Очень красивая фигура, фото получилось", "Женская красота", - пишут в комментариях.

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