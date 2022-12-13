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"Интим нужен 27 раз в месяц": Брайану Адамсу врач дал удивительную рекомендацию

13 декабря 2022, 07:54
Музыкант дал короткое интервью, где поделился своими мыслями относительно жизни.
Брайан Адамс
Брайан Адамс / Instagram

Канадский рок-музыкант Брайан Адамс ответил на вопросы от своих поклонников.

Сессию вопросов-ответов опубликовало издание The Guardian. Так, Адамс признался, что практически всем не доволен в своей внешности и даже рассказал о своей плохой привычке. Оказалось, что Адамс привык очень быстро разговаривать.

Адамс также признался, что его "guilty pleasure" Латте с овсяным молоком, а любимая знаменитость - Шарлиз Терон. На вопрос о том, на что похожа любовь, адамс ответил: "Она может быть легкой, как перышко и тяжелой, как камень".

Музыкант признался, что в последний раз плакал, когда ему попалось видео о жестоком обращении с животными.

На вопрос о сексе, 62-летний артист заявил, что для здоровой простаты врач рекомендовал ему заниматься сексом 27 раз в месяц. "Но кто на самом деле делает это", - удивляется певец.

Адамс также вспомнил ситуацию, когда был ближе всего к смерти: его парашют запутался в ногах. Что касается будущего и детей, то артист хотел бы оставить им умение посмотреть на себя и посмеяться.

Напомним, ранее легендарная американская поп-певица американского происхождения Леди Гага (настоящее имя –Стефани Джерманнотта) не утерпела и приняла участие во флешмобе "танец Уэнсдэй", который покорил весь мир после выхода в эфире сериала Wednesday от Netflix. Своим танцем Леди Гага поделилась на своей странице TikTok.

Чтобы преобразиться в облик Уенсдей Аддамс (ее в сериале сыграла актриса Дженна Ортега), певица надела черный костюм с мини-шортами и пиджаком, белую рубашку и чулки в сеточку. Кроме того, Леди Гага нанесла себе псевдоготический макияж и заплела косы –точно как у главной героини сериала.

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