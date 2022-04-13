"Их лица должны знать все!": Горбунов показал оккупантов, которые творили зверства на Киевщине

Горбунов показал оккупантов, которые творили зверства на Киевщине / скриншот

Российские солдаты, которые временно захватили ряд городов под Киевом, отличились нечеловеческими преступлениями.

Только в Буче обнаружили тела 360 человек, из них более 250 получили огнестрельные и осколочные ранения, а многие умерли от голода, холода и отсутствия врачебной помощи и медикаментов.

Телеведущий Юрий Горбунов на своей страничке в Instagram обликовал фото лишь 5 из них.

"Они одни из тех, кто совершал преступления на Киевщине!! Их лица должны знать все! Верим - они будут наказаны и прокляты!!", - написал Горбунов в подписи к фото.

instagram.com/gorbunovyuriy/

"Бучанская резня"

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей. Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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