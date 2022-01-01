"И все на дедушку похожи": Комаровский умилил фото с внуками

Доктор Комаровский показал своих внуков/ скриншот

Доктор Евгений Комаровский показал, как отпраздновал Новый год вместе с внуками.

Известный украинский педиатр редко афиширует свою жизнь и жизнь своих родных, но в этот раз он решил похвастаться снимком с внучкой и двумя внуками, которые навестили его в праздник.

"Праздник в разгаре, активно провожаем 2021 год!", - написал Комаровский в подписи к фото.

Доктор Комаровский с внуками / instagram.com/doctor_komarovskiy/

Подписчики доктора были восхищены семейным снимком.

"И все на дедушку похожи!", "Дедушка, у Вас на шее точная копия. Будьте здоровы и счастливы!", "Все детки на вас так похожи", - писали под постом.

Ранее Комаровский назвал три диагноза, которых на самом деле не существует в доказательной медицине. Это вегетососудистая дистония, дисбактериоз и диатез. Эти "болезни" врачи лечат стандартным набором средств.

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