"И все на дедушку похожи": Комаровский умилил фото с внуками

Педиатр показал, как проводил 2021 год.
Доктор Евгений Комаровский показал, как отпраздновал Новый год вместе с внуками.
Известный украинский педиатр редко афиширует свою жизнь и жизнь своих родных, но в этот раз он решил похвастаться снимком с внучкой и двумя внуками, которые навестили его в праздник.
"Праздник в разгаре, активно провожаем 2021 год!", - написал Комаровский в подписи к фото.
Подписчики доктора были восхищены семейным снимком.
"И все на дедушку похожи!", "Дедушка, у Вас на шее точная копия. Будьте здоровы и счастливы!", "Все детки на вас так похожи", - писали под постом.
Ранее Комаровский назвал три диагноза, которых на самом деле не существует в доказательной медицине. Это вегетососудистая дистония, дисбактериоз и диатез. Эти "болезни" врачи лечат стандартным набором средств.
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