Худрук Дизель Студио рассказал, почему на самом деле Писаренко и Никишин сбежали в РФ

Российские актеры переметнулись на сторону страны-оккупанта из страха, убежден Егор Крутоголов.

Егор Крутоголов высказал свое мнение о бегстве Писаренко и Никишина в РФ / instagram.com/sergeypisarenko, instagram.com/dizelmano

Украинский актер, шоумен и художественный руководитель Дизель Студио Егор Крутоголов прокомментировал кадровые изменения в актерском составе шоу с наступлением полномасштабно войны. В частности в подкасте "Гончарова Подкаст" он рассказал, какое "послевкусие" оставил после себя уход из команды российских актеров Евгения Никишина и Сергея Писаренко.

До начала полномасштабной войны они являлись постоянными резидентами Дизель Шоу, а Писаренко даже перевез в Украину свою семью. В первые дни войны они записали антивоенное обращение, однако уже в сентябре 2022 года оба оказались в стране-оккупанте, и стали умалчивать войну.

Егор Крутоголов отмечает, что расстались они с Писаренко и Никишиным спокойно, без скандалов, дескать актеры не испытывают агрессии и ненависти к нашей стране, но сбежали и фактически встали на сторону врага исключительно из страха. Худрук их за это не осуждает, но сотрудничать с российскими актерами не хочет.

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"Писаренко в Эстонии, насколько я знаю, а Женя вернулся в Россию. Я их не осуждаю, потому что никакого плохого слова об Украине я от них не слышал. Я знаю, что они боятся. И боятся не только за свой зад, а за свои семьи. Им есть чего бояться, думаю. Россияне привыкли с своетских времен жить в страхе от власти, и их это устраивает", - подчеркивает Крутоголов.

В противовес россиянам Никишину и Писаренко он ставит белорусов Евгения Сморигина и Дмитрия Танковича - они остаются в нашей стране, осуждают войну и всячески содействуют украинским коллегам. На взгляд Крутоголова, эта позиция - более честная. "У нас в коллективе были россияне и белорусы. Белорусы остаются и делают большое дело. Хотел поблагодарить Женю Сморигина и Дмитрия Танковича за их позицию, за их любовь к Украине. Дима уже лучше меня разговаривает на украинском. И Женя это делает", - рассказывает худрук Дизель Студио.

Ранее Егор Крутоголов признался, почему сам не пошел защищать Украину с оружием в руках и в какой именно момент ему стало действительно страшно за своих близких.

Также стало известно, что актриса и ведущая белорусского происхождения Марина Грицук, которая была постоянным резидентом Dizel Show, сбежала из Украины и устроилась к россиянам на работу.

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