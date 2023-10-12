УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Стройная и горячая Кристина Агилера поразила новым ярким образом

Алена Кюпели
12 октября 2023, 01:00
Кристина Агилера даст новое "интимное" шоу.
1697056946-8549.jpg
Кристина Агилера анонсировала новое шоу смелым фото, Коллаж Главред, фото Instagram/xtina

Американская певица Кристина Агилера, которая долгое время не выступала и не радовала поклонников новыми альбомами, а также была не в своей привычной форме, поразила новыми горячими кадрами.

На своей странице в Instagram, певица выложила фото, на котором выглядит просто сногсшибательно. Во-первых она также стройна, как и раньше, а во вторых - она сменил имидж и вместо традиционных голливудских локонов, показала короткий и стильный боб.

"Погрузитесь в слияние искусства и музыки. Я привезу в Лас-Вегас новое интимное, соблазнительное и утонченное шоу. Оно позволит мне пообщаться с вами по-настоящему и по-новому взглянуть на представление", - анонсировала артистка новый концертный тур.

видео дня

На фото - обалденная Кристина Агилера:

Напомним, ранее на своей странице в Instagram Агилера выложила серию фотографий, на которых она сидит на плетеном пуфе. Обнаженные части тела певица прикрывает руками.

Ранее также популярная поп-певица Кристина Агилера полностью разделась на фоне флага ЛГТП. Таким образом американская исполнительница решила поддержать людей, относящихся к ЛГТБ-сообществу.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кристина Агилера новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Есть пострадавшие, начался пожар: россияне ударили по домам в Харькове

Есть пострадавшие, начался пожар: россияне ударили по домам в Харькове

00:04 Украина
Зеленский собирается посетить Израиль - СМИ

Зеленский собирается посетить Израиль - СМИ

23:44 Политика
"Бабье лето" будет коротким: синоптик назвала дату, когда в Украину вернется холодина

"Бабье лето" будет коротким: синоптик назвала дату, когда в Украину вернется холодина

23:26 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

01:00

Стройная и горячая Кристина Агилера поразила новым ярким образом

00:04

Есть пострадавшие, начался пожар: россияне ударили по домам в Харькове

11 октября, среда
23:58

Лишь умник с острым зрением найдет цифры: захватывающая оптическая иллюзия

23:44

Дениск Казанский. Предательницу Монтян собрались выдать УкраинеВидеоблоги

23:44

Зеленский собирается посетить Израиль - СМИ

Война в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - ЗагороднийВойна в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - Загородний
23:40

Некоролевское высочество: как Меган Маркл выглядит на случайных фото

23:26

"Бабье лето" будет коротким: синоптик назвала дату, когда в Украину вернется холодина

23:26

"Бендеровцы в окна стреляли": Повалий слетела с катушек, рассказывая о своей маме

23:09

Испытываю теплые чувства: сын звезды "Каменских" набил тату серийных убийц на теле

Реклама
22:47

У Бритни Спирс проблемы с законом - певицу вызвали в суд

22:34

CNN: Пентагон "обеспокоен" запасами 155 мм снарядов на фоне двух войн

22:10

Россияне хотели взять Авдеевку, но попали в смертельную ловушку: Свитан - о ситуации на фронте

21:54

В городах Украины могут массово отключать газ: в "Нафтогазе" объяснили ситуацию

21:32

"Да я и так красавица": NK показала в подробностях лицо без макияжа

21:06

Жена Уилла Смита ошеломила фанатов заявлением, что семь лет назад ушла от него

21:06

"В Конгрессе США начинаются торги": Украина может получить меньше помощи - экспрет

20:43

Россияне наступают и пытаются окончательно захватить Луганскую область - ВСУ

20:42

Кацурину и Дантеса застукали за поцелуями и в ЗАГСе

20:40

Пентагон: контрнаступление ВСУ имеет прогресс, об ATACMS сейчас не говорим

20:22

Астролог рассказала, какой год станет самым критическим для Украины

Реклама
20:18

В "Нафтогазе" рассказали, хватит ли в Украине газа на отопительный сезон-2023

20:13

Джинсами, кожей и даже фольгой: как заточить одноразовый станок для бритья

19:39

Будут заморозки, а местами потепление: где температура воздуха повысится до +22

19:27

В ГУР пояснили, чем отличаются русские обстрелы-2022 от обстрелов-2023

19:10

Российского певца Диму Билана экстренно госпитализировали

19:10

Что делал Зеленский в Румынии и о чем договорилсямнение

18:56

Patriot и боевая авиация: раскрыты мощные результаты "Рамштайн-16"

18:37

"Войну раскачали с 2014 года": Путин выдал абсурдное заявление о вторжении в Украину

18:32

64% украинцев против выборов во время войны: результаты опроса

18:05

Это очень вкусно и быстро - рецепт мини-пиццы всего из нескольких ингредиентов

17:48

"30 боевых кораблей": в ВСУ предупреждают об изменении тактики Черноморского флота РФ

17:37

РФ бомбит город и штурмует кучей техники: под Авдеевкой началось сложнейшее противостояние

17:32

Все до единого уничтожены: ВСУ "задвухсотили" целую роту коллаборантов

17:11

Офицер рассказал, что запрещено делать работникам ТЦК во время раздачи повесток

17:08

Нашли слабое место: ВСУ нацелились на освобождение большого города

17:06

8 минут для тела своей мечты: идеальная короткая тренировка для похуденияВидео

17:00

Что нельзя покупать 12 октября, чтобы не навлечь болезни: приметы дня

16:59

"Без наступления": эксперт раскрыл, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью и КрымВидео

16:46

У Лорак "зажевало пластинку": певица сделала скандальное заявление

16:32

Какие дрова лучше: несколько несложных советов, которые помогут при холодах

Реклама
16:24

Собчак подумала, что она Бритни Спирс - в сеть попало видеоВидео

16:22

Как собаки разговаривают с людьми: детали, которые вас приятно удивят

16:22

Угадайте, какой лифт безопасный: только люди с высоким IQ решат задачу

16:20

Это зависит от 3 факторов: в Дании назвали дату передачи Украине самолетов F-16

16:12

Впервые за время войны: Бельгия передает помощь из замороженных активов России

15:53

Война затянется еще на 2 года: эксперт объяснил, как этого избежатьВидео

15:38

Новый этап Голосу країни: участники будут соревноваться за билет в финал в "кроссбаттлах"

15:37

Бывшая солистка ВиаГры и протеже Меладзе получила гражданство РФ

15:15

Россия может начать еще более кровавую войну против Украины через 10-20 лет - ГУР

15:13

Русские на Юге экономят снаряды, но бои все равно напряженные - Силы обороны

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять