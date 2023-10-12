Стройная и горячая Кристина Агилера поразила новым ярким образом

Американская певица Кристина Агилера, которая долгое время не выступала и не радовала поклонников новыми альбомами, а также была не в своей привычной форме, поразила новыми горячими кадрами.
На своей странице в Instagram, певица выложила фото, на котором выглядит просто сногсшибательно. Во-первых она также стройна, как и раньше, а во вторых - она сменил имидж и вместо традиционных голливудских локонов, показала короткий и стильный боб.
"Погрузитесь в слияние искусства и музыки. Я привезу в Лас-Вегас новое интимное, соблазнительное и утонченное шоу. Оно позволит мне пообщаться с вами по-настоящему и по-новому взглянуть на представление", - анонсировала артистка новый концертный тур.
На фото - обалденная Кристина Агилера:
Напомним, ранее на своей странице в Instagram Агилера выложила серию фотографий, на которых она сидит на плетеном пуфе. Обнаженные части тела певица прикрывает руками.
Ранее также популярная поп-певица Кристина Агилера полностью разделась на фоне флага ЛГТП. Таким образом американская исполнительница решила поддержать людей, относящихся к ЛГТБ-сообществу.
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