Стройная и горячая Кристина Агилера поразила новым ярким образом

Кристина Агилера даст новое "интимное" шоу.

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Кристина Агилера анонсировала новое шоу смелым фото, Коллаж Главред, фото Instagram/xtina

Американская певица Кристина Агилера, которая долгое время не выступала и не радовала поклонников новыми альбомами, а также была не в своей привычной форме, поразила новыми горячими кадрами.

На своей странице в Instagram, певица выложила фото, на котором выглядит просто сногсшибательно. Во-первых она также стройна, как и раньше, а во вторых - она сменил имидж и вместо традиционных голливудских локонов, показала короткий и стильный боб.

"Погрузитесь в слияние искусства и музыки. Я привезу в Лас-Вегас новое интимное, соблазнительное и утонченное шоу. Оно позволит мне пообщаться с вами по-настоящему и по-новому взглянуть на представление", - анонсировала артистка новый концертный тур.

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На фото - обалденная Кристина Агилера:

Напомним, ранее на своей странице в Instagram Агилера выложила серию фотографий, на которых она сидит на плетеном пуфе. Обнаженные части тела певица прикрывает руками.

Ранее также популярная поп-певица Кристина Агилера полностью разделась на фоне флага ЛГТП. Таким образом американская исполнительница решила поддержать людей, относящихся к ЛГТБ-сообществу.

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