"Хрущев сотворил белиберду, отдав Крым Украине": Фрейндлих отработала по методичке Кремля

Фрейндлих отработала по методичке Кремля / скриншот

Российская актриса Алиса Фрейндлих заявила, что Путин поступил правильно, оккупировав Крымский полуостров в 2014 году. Также она уверена, россиянам не нужны блага цивилизации, которых они лишились после вторжения РФ в Украину в феврале этого года.

87-летняя актриса пересказала методичку Кремля, согласного которой, Крым якобы был передан Украине несправедливо, пишет Стархит.

"Мы поступили правильно: я считаю, что Крым испокон веку был наш. А то, что Хрущев, царство ему небесное, сотворил такую белиберду, отдав Крым Украине, — он же не знал, что Советский Союз распадется, ему это и в голову не приходило. Если б он знал, то, может, тогда бы этого и не сделал", — рассуждает Фрейндлих.

По ее словам, россиян мало волнуют санкции - им "болит" битва добра со злом в мире. Добром, судя по всему, она считает Россию.

Читайте также"Она не больная": Суханов назвал единственную россиянку, к которой осталось уважение и доверие"Я убеждена, что люди страшатся не столько того, что завтра не будет хамона, пармезана и других мелочей, без которых человек может прожить нормально, а того, что в мире назревают конфликты, и положительная энергия в них окажется в меньшей силе, чем отрицательная. И тогда - кто кого", - заявила актриса.

Напомним, всем известные российские прихвостни путина актер Дмитрий Дюжев и молодящаяся певица Лариса Долина, вслед за Лепсом, посетили оккупированный Донецк. Перед этим Долина и Дюжев приехали к мемориалу "Жертв фашизма" в центре города возложить цветы.

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