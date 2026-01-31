"Хочу зарабатывать больше": известный украинский актер рассказал о своих доходах

Павел Текучев признался, что ему и его семье для комфортной жизни нужно как минимум $2 тыс.

https://stars.glavred.info/hochu-zarabatyvat-bolshe-izvestnyy-ukrainskiy-akter-rasskazal-o-svoih-dohodah-10736903.html Ссылка скопирована

Павел Текучев рассказал о своих доходах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_tekuchev

Кратко:

Актеры основную прибыль получают от рекламы в своих соцсетях

Медийность – это более легкий заработок

Украинский кино- и театральный актер Павел Текучев высказался о своих заработках. По словам актера, доходы от съемок в кино зависят от количества проектов. Об этом пишет РБК-Украина.

"Ты можешь сниматься три месяца, а потом год сидеть без работы. В сериалах немножко по-другому. Раньше те, кто работал в сериалах, были достаточно обеспеченными людьми, потому что знали, что у них так или иначе будет постоянная работа. Но люди часто жаловались, что снимаются одни и те же", – объяснил он. видео дня

Текучев отметил, что известные украинские актеры основную прибыль получают от рекламы в своих соцсетях.

"Это приносит гораздо больше денег. То есть приходим к тому, что медийность – это более легкий заработок. Тебе может очень нравиться то, чем ты занимаешься. Например, работа в театре. Я от этого получаю огромное удовольствие, но на тот уровень оплаты невозможно прожить и прокормить семью на заработную плату", – объяснил Текучев.

Он признался, что ему и его семье для комфортной жизни нужно как минимум $2 тыс.

"Хочу зарабатывать больше. Я еще и близко не дошел до той суммы, которую я хочу, чтобы чувствовать себя стабильно и спокойно. Я все равно волнуюсь о заработке и часто даже той суммы, что я назвал, нет", – добавил Текучев.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что актриса Ольга Сумская решилась на откровения о людях, которые ушли из ее жизни. Знаменитость переживает, что близкие со временем становятся чужими. По словам Ольги, важно быть благодарным за исчезновение некоторых людей из своей жизни.

Также ребенок Регины Тодоренко оказался в угрожающем жизни состоянии. Своих детей ведущая взяла с собой на Бали, где проходили съемки очередного шоу. В момент, когда Регина ехала на площадку, состояние ее сына Мирона начало стремительно ухудшаться.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Павел Текучев Павел Текучев родился в 1996 году.Актерское мастерство изучал в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.С 2017 года актер состоит в труппе Киевского театра русской драмы им. Леси Украинки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред