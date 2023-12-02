Хочу поблагодарить Дубай: Потап бизнес-классом снова махнул в ОАЭ

Украинский продюсер Потап поделился своими планами на поездку в Дубай.

https://stars.glavred.info/hochu-poblagodarit-dubai-potap-biznes-klassom-snova-mahnul-v-oae-10521730.html Ссылка скопирована

Потап из Майями летит Дубай / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Музыкальный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко), похоже, снова скоро окажется в центре скандала.

Певец в очередной раз отправился в Дубай и даже поблагодарил эмират за его существование. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

На фото из Майями, артист показал свой билет бизнес-класса и свое фото - счастливого и вполне довольного жизнью. По словам Потапа, "его семья и бизнесы помогают украинцам, всеми доступными мероприятиями".

видео дня

"Дубаи - сердце Мидлиста и многие украинские компании шоу-индустрии, находят именно здесь пути для дальнейшего развития, открывают новые рынки. Многие украинцы работают в Жемчужине Востока. Мы одни из них. Мы работаем как на шоу-бизнес/рекламной территории, так и на технологическом участке рынка. И я хочу поблагодарить Дубай за то, что стал городом, где наши люди могут работать и помогать своим, а также поздравить с Днем Рождения этот оазис в пустыне" - написал Потап.

В посте Потап поясняет, почему едет в Дубай:

И тут же предупредил возможных критиканов, что поездка конечно-же рабочая, и в ней будут "встречи, записи и съемки".

Напомним, ранее стало известно о том, что Потап недавно завел себе новую творческую партнершу по имени Катарина, спел ей дифирамбы. На своей странице в Instagram, Потап выложил пост, где напророчил своей новой протеже большое будущее.

Напомним, ранее Потап записал очередное странное видео. На своей странице в ТикТок, Потап выложил видео, где он в парике и очках имитирует пение под новую песню Насти Каменских "Зірка в небі".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.