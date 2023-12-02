Хочу поблагодарить Дубай: Потап бизнес-классом снова махнул в ОАЭ

Музыкальный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко), похоже, снова скоро окажется в центре скандала.
Певец в очередной раз отправился в Дубай и даже поблагодарил эмират за его существование. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
На фото из Майями, артист показал свой билет бизнес-класса и свое фото - счастливого и вполне довольного жизнью. По словам Потапа, "его семья и бизнесы помогают украинцам, всеми доступными мероприятиями".
"Дубаи - сердце Мидлиста и многие украинские компании шоу-индустрии, находят именно здесь пути для дальнейшего развития, открывают новые рынки. Многие украинцы работают в Жемчужине Востока. Мы одни из них. Мы работаем как на шоу-бизнес/рекламной территории, так и на технологическом участке рынка. И я хочу поблагодарить Дубай за то, что стал городом, где наши люди могут работать и помогать своим, а также поздравить с Днем Рождения этот оазис в пустыне" - написал Потап.
В посте Потап поясняет, почему едет в Дубай:
И тут же предупредил возможных критиканов, что поездка конечно-же рабочая, и в ней будут "встречи, записи и съемки".
Напомним, ранее стало известно о том, что Потап недавно завел себе новую творческую партнершу по имени Катарина, спел ей дифирамбы. На своей странице в Instagram, Потап выложил пост, где напророчил своей новой протеже большое будущее.
Напомним, ранее Потап записал очередное странное видео. На своей странице в ТикТок, Потап выложил видео, где он в парике и очках имитирует пение под новую песню Насти Каменских "Зірка в небі".
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