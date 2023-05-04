"Хочу исполнить эту миссию": Киркоров собрался отдать деньги за концерты путинским солдатам

Филипп Киркоров решил в который раз показать лояльность путинскому режиму. И отправился вместе с сыном Мартином - "передаривать" цветы возле Кремля.

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Филипп Киркоров / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Эстрадный певец из страны-агрессора России Филипп Киркоров, в последнее время более известный не творчеством, а жутковатыми пластическими операциями, в очередной раз решил проявить свою лояльность путинскому режиму. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Недавно Киркорову исполнилось 56 лет и он по этому поводу дал несколько концертов в самом сердце Москвы – Кремлевском дворце. И вскоре заявил – часть денег от проданных на концерты он планирует потратить на поддержку российской оккупационной армии, которая 24 февраля 2022 года начала полномасштабную военную агрессию против Украины.

Но и на этом в демонстрации своей лояльности Киркоров решил не останавливаться. И решил часть букетов, которые зрители подарили ему во время концертов отнести и оставить возле пресловутого "вечного огня" в Александровском саду неподалеку от Кремля. При этом певец-путинист решил поэксплуатировать детский труд – букеты ему помогал тащить его маленький, девятилетний, сын Мартин.

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"Как и обещал на концерте в свой день рождения. Я хотел все цветы, почти все цветы, отнести к "Вечному огню". [...] Хочу исполнить эту миссию", - пафосно и горделиво сказал Киркоров.

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Напомним, недавно Филипп Киркоров угодил в позорный конфуз на красной дорожке в московском хале Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

"Что значит — что с прической? А что у тебя с прической?", — ответил Киркоров и ударил репортера между ног.

И этого далеко не единственный недавний скандал с участием Киркорова. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

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