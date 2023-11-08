Грустные новости для поклонников Джона Сноу: авторы "Игры престолов" сделали заявление

Фанаты Джона Сноу, по всей видимости, не скоро увидят его на экранах.

https://stars.glavred.info/grustnye-novosti-dlya-poklonnikov-dzhona-snou-avtory-igry-prestolov-sdelali-zayavlenie-10514962.html Ссылка скопирована

Спин-оффа про Джона Сноу пока не будет / Коллаж Главред, фото Pixabay, Twitter (X)

В сети появились неутешительные новости для поклонников легендарного сериала "Игры престолов".

По информации Digitalspy.com, ранее анонсированный спин-офф Джона Сноу далек от того, чтобы получить зеленый свет от HBO.

Слухи о сериале о Ночном стороже, которого играет Кит Харингтон, впервые начали распространяться в прошлом году, когда актриса Дейенерис Эмилия Кларк и создатель "Игры престолов" Джордж Р. Р. Мартин подтвердили, что спин-офф будет официальным.

видео дня

Между тем, генеральный директор и председатель HBO Кейси Блойс отметил, что до спин-офф еще далеко.

Однако Блойс также подтвердил, что сеть "всегда работает над разными сценариями и идеями", что может означать, что не все надежды потеряны и новые приключения, связанные с "Престолами", все же могут получить продолжение.

Говоря о спин-оффах "Игры престолов", которые уже находятся в стадии производства, можно отметить, что приквел "Дом Дракона" недавно вышел на экраны.

Премьера сериала, посвященного гражданской войне Таргариен, состоится летом 2022 года. Действие сериала происходит за два столетия до событий "Игры престолов". Вторая часть, которая выйдет на экраны в начале лета следующего года, разворачивается после того, как в финале первого сезона разразилась война за престолонаследие между королевой Рейнирой (Эмма Д'Арси) и наследниками королевы Алисенты (Оливия Кук).

Напомним, ранее в Лос-Анджелесе известный голливудский актер Брэд Питт впервые официально подтвердил свой роман с фитнес-тренером Инес де Рамон, которая на 30 лет моложе актера.

Ранее также Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса и утверждает, что он не отдает детей для того, чтобы отвезти их в Великобританию.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.