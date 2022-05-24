Группа из Кении перепела "Ой у Лузі червона калина"

Песня зазвучала новыми красками.
Кенийская группа That's What She Said представила свою версию украинской народной песни "Ой у Лузі червона калина".
Видео с выступлением группы опубликовало Посольство Украины в Кении на своей странице в Facebook.
Группа оригинально исполнила песню, которая стала неофициальным гимном Украины и поднимает боевой дух не только украинским воинам, а и всем украинцам.
Особенно интересно кавер прозвучал с джазовыми интонациями и саксофонными нотами.
Напомним, ранее с колокольни Михайловского Златоверхого зазвучала мелодия гимна Украинских сечевых стрелков. Мелодию "Ой, у лузі червона калина" исполнил звонарь собора.
Отметим, что гимн Украинских сечевых стрелков впервые в начале войны спел фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк перед Софийским собором.