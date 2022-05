Группа из Кении перепела "Ой у Лузі червона калина"

Солистка группы That's What She Said/ Facebook

Кенийская группа That's What She Said представила свою версию украинской народной песни "Ой у Лузі червона калина".

Видео с выступлением группы опубликовало Посольство Украины в Кении на своей странице в Facebook.

Группа оригинально исполнила песню, которая стала неофициальным гимном Украины и поднимает боевой дух не только украинским воинам, а и всем украинцам.

Особенно интересно кавер прозвучал с джазовыми интонациями и саксофонными нотами.

Напомним, ранее с колокольни Михайловского Златоверхого зазвучала мелодия гимна Украинских сечевых стрелков. Мелодию "Ой, у лузі червона калина" исполнил звонарь собора.

Отметим, что гимн Украинских сечевых стрелков впервые в начале войны спел фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк перед Софийским собором.