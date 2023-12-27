Грандиозные ставки: телеканал ТЕТ провел благотворительный аукцион с уникальными звездными лотами

Интересная благотворительная инициатива завершилась рекордными сборами и неожиданной творческой коллаборацией.

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Большое благотворительное мероприятие от ТЕТ / коллаж: Главред, фото: ТЕТ, Александр Демиденко

В канун Рождества, 22 декабря, телеканал ТЕТ пригласил звездных друзей на благотворительное мероприятие, чтобы поддержать фонд Musicians Defend Ukraine и собрать средства на FPV дроны для подразделения художника из Днепра Никиты Козачинского. Гостями мероприятия стали известные музыканты, актеры, танцовщики, блогеры и лидеры мнений – Дарья Петрожицкая, Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком, Вера Кобзарь, Анна Саливанчук, ROXOLANA, Антонина Хижняк, Анатолий Анатолич, Александр Волошин, Позитив, ENLEO, Женя Кот с женой Натальей Татаринцевой, Илона Гвоздева, Александр Залиско, Маша Кондратенко, SKYLERR, группы Tember Blanche и molodi, Иван Марунич, Миша Крупин, Диана Глостер, Маша Данилова и другие.

Ведущие программы "Ближче до зірок" Никита Добрынин и Натали Солоник провели благотворительный аукцион с уникальными и звездными лотами. На аукционе были представлены боевой флаг с подписями бойцов легендарной 36-й бригады морской пехоты, который побывал в самых горячих точках фронта, футболка с автографами группы Антитела, победные туфли Илоны Гвоздевой из шоу Танцы со звездами, платье Верунчика из сериала "Одного разу під Полтавою" от Анны Саливанчук, ваза ручной работы от мануфактуры LoraShen, разработанная в коллаборации с Prymachenko Family Foundation, а также лот от Позитива, который неожиданно перерос в коллаборацию с блогером Александром Волошиным. Александр закрыл сбор на FPV дроны для подразделения Никиты Козачинского, а Алексей Завгородний взамен пообещал написать для него суперхит.

"Давайте так: я закрываю сбор, даю 200 тысяч гривен, и он (Позитив, – ред.) делает мне песню. Не просто песню, а пишет хит, записывает и сводит", - заявил Александр Волошин на благотворительном мероприятии от телеканала ТЕТ. Алексей, что неудивительно, принял условия блогера: "Ну такое благое дело. Давайте, окей". Интересно, что актриса и звезда сериала "Встигнути до 30" Дарья Петрожицкая пообещала, что в клипе на трек Волошина снимется бесплатно, а танцовщица Илона Гвоздева решила взять на себя хореографию.

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Большое благотворительное мероприятие от ТЕТ / ТЕТ, Александр Демиденко

Больше эксклюзивных подробностей с благотворительного звездного ивента узнайте уже в это воскресенье, 31 декабря, в 9:30 в праздничном выпуске программы "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ.

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