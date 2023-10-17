Регина Тодоренко жалуется на свои приземленные проблемы - лишний вес, старая кожа, неудачный муж.

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Регина Тодоренко поделилась очередной "драмой" / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Певица и телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая в кровавой и захватнической войне России против Украины, выбрала террористическую РФ, снова жалуется.

И если в прошлый раз она ныла относительно проблем в семье, то теперь ее не устраивает ее кожа, которая сильно постарела.

По информации пропагандистских СМИ, Тодоренко оказывается много работает, чтобы прокормить своего мужа-россиянина Влада Топалова. И это все "отпечаталось" на ее коже и внешнем виде.

видео дня

"Это же ужас! Когда 14 часов ты в гриме, просто стареешь лет на 30… Наверное, придется подшить лоб… Господи, сколько морщин после съемок. И это два дня, а когда ты в кадре пять дней?! Старость наступает слишком быстро!" —разнылась Тодороренко.

Тодоренко жалуется на старую кожу / Скриншот видео

Напомним, ранее, в день, когда террористическая Россия жестоко обстреляла родной город телеведущей украинского происхождения Регины Тодоренко - Одессу, сама телеведущая выкатила видео своего веселого и замечательного отдыха в Турции на своей странице в Instagram.

Ранее муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.

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