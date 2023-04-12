Генпрокуратура РФ взялась за Софию Ротару

Ветераны России требуют от ведомства лишить артистку Софию Ротару ее имущества.

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София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Генпрокуратура РФ уже рассматривает вопрос о том, чтобы лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Москве из-за ее позиции против убийства мирных граждан и захвата территорий суверенного государства.

Инициатором процесса в террористической России стали бесноватые ветераны. В частности, некая организация "Ветераны России" обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет (СК) агрессора-России с просьбой лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Москве и аннексированном Крыму.

Ветераны считают, что таким образом накажут певицу, которая не делая громких заявлений, все же четко очертила свою позицию и встала на сторону Украины в ее борьбе против России.

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Об этом исполнительный директор организации Вадим Мироненко заявил в интервью ТАСС.

"Мы требуем отобрать ее недвижимость в Москве и Ялте, продать ее, а вырученные средства направить на нужды ВС РФ", - сказал он, подчеркнув, что, в частности, речь идет о трехкомнатной квартире Ротару на Зоологической улице в Москве.

Ранее с аналогичным призывом "проверить и конфисковать все" выступил еще один представитель старческой организации Ильдар Резяпов. "Все деньги, полученные от продажи конфискованного имущества, должны быть направлены на социальные нужды малоимущих слоев населения" в аннексированных Россией украинских регионах и "на поддержку добровольческих подразделений", участвующих в войне РФ против Украины, цитирует его Deutsche Welle.

Напомним, ранее певица София Ротару очень лаконично, но при этом эмоционально отреагировала на недавний подлый расстрел пленного украинского военнослужащего русскими оккупантами. Артистка опубликовала соответствующую картину в разделе Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается не афишировать.

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