"Гений стыда": Билык жестко обратилась к спевшему ее песню на Донбассе Киркорову

Легенда украинской эстрады, певица и авторка песен Ирина Билык прокомментировала свежую скандальную выходку известного российского поп-певца-путиниста Филиппа Киркорова. 13 февраля стало известно, что он исполнил ее песню "Снег" во временно оккупированной Горловке (Донецкая область). И Билык выложила свою отповедь Киркорову в Instagram.
Певица выложила эмоциональное видео, в котором были кадры террористических действий страны-агрессорки. В ролике были изображены тысячи искалеченных и утраченных человеческих жизней и разрушенных домов.
Кроме того, Билык использовала стихотворение на русском языке, раскрывая весь цинизм путиниста Киркорова. В строках знаменитость обращается к россиянину, называя его "гением" стыда и наготы". И добавляет, что он уже давно "продал душу дьяволу" и "снег в крови у его двери", а "порядочность уже не вернуть", когда разум омрачен ложью.
Напомним, ранее 56-летний певец-путинист Филипп Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте. Нательный рисунок он скрывал на протяжении нескольких месяцев.
Также стало известно, что у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах. Артист установил импланты, однако после хирургического вмешательства у него начались осложнения.
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