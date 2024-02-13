"Гений стыда": Билык жестко обратилась к спевшему ее песню на Донбассе Киркорову

Певица Ирина Билык отреагировала на видео Филиппа Киркорова, где он поет российской армии в оккупированной Горловке Донецкой области.

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Билык выложила в Сеть отповедь Киркорову / коллаж Главред, фото УНИАН

Легенда украинской эстрады, певица и авторка песен Ирина Билык прокомментировала свежую скандальную выходку известного российского поп-певца-путиниста Филиппа Киркорова. 13 февраля стало известно, что он исполнил ее песню "Снег" во временно оккупированной Горловке (Донецкая область). И Билык выложила свою отповедь Киркорову в Instagram.

Певица выложила эмоциональное видео, в котором были кадры террористических действий страны-агрессорки. В ролике были изображены тысячи искалеченных и утраченных человеческих жизней и разрушенных домов.

Кроме того, Билык использовала стихотворение на русском языке, раскрывая весь цинизм путиниста Киркорова. В строках знаменитость обращается к россиянину, называя его "гением" стыда и наготы". И добавляет, что он уже давно "продал душу дьяволу" и "снег в крови у его двери", а "порядочность уже не вернуть", когда разум омрачен ложью.

Напомним, ранее 56-летний певец-путинист Филипп Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте. Нательный рисунок он скрывал на протяжении нескольких месяцев.

Также стало известно, что у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах. Артист установил импланты, однако после хирургического вмешательства у него начались осложнения.

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