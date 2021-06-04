Фронтвумен Go-A отреагировала на слухи о романе с вокалистом Måneskin

Катерина Павленко / instagram.com/mike_titarenko/

Украинская певица, солистка Go-A, которая попала в топ-5 победителей Евровидения 2021, рассказала о том, как поменялась ее жизнь после того, как она вернулась на родину после конкурса.

Катерина Павленко в интервью для Vogue, рассказала, что ей до сих пор непривычно из-за внимания людей, а также ее удивляют новости, которые распространяются про нее и группу в Сети.

"Изменилось отношение людей. Меня часто узнают на улице. Недавно я вышла из дома и поняла, что меня ждут школьники - они узнали в сториз, где я живу, и ждали меня утром на улице. Каждый раз удивляюсь таким сюрпризам и не могу к этому никак привыкнуть...", - говорит девушка.

Девушка рассказала, что поменялось отношение и в других странах - их группу приглашают на концерты, снимать коллаборации, и выступать на мероприятиях.Читайте такжеGo-A всерьез и надолго: астролог спрогнозировал судьбу участника от Украины на Евровидении-2021

Go-A / Reuters

"Меня это до сих пор удивляет. И особенно то, что пишут в соцсетях. У меня нет сейчас времени их читать, ведь как только мы прилетели, сразу началась какая-то движуха, но иногда мне сбрасывают такие интересные статьи... Например, старшее поколение приписывает мне одно, а младшее — иное. Кто-то, например, выдумал целый роман с вокалистом итальянской группы Måneskin, победившими в Евровидении. Интересно наблюдать, как по-разному люди воспринимают меня", - добавила она.

Кроме того Катерина рассказала, что легендарную зеленую шубу, которая так всем понравилась пока что забрал канал СТБ, а организаторы из EBU не против поместить ее в музей выступлений Евровидения.

Как ранее сообщал Главред, Екатерине Павленко вручили всеукраинскую награду после участия в Евровидении 2021.

Напомним, полное видео концерта в финале Евровидения 2021 уже доступно онлайн.

Группа получила высокие баллы за свое выступление, особенно от зрительского голосования.