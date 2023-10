Финал Голосу країни-13: победитель Ptashkin отдает кубок на благотворительность

Михаил Панчишин посвятил свою победу ВСУ и побратимам, память о которых он обещал прославлять.

Михаил Ptashkin Панчишин рассказал о судьбе кубка победителя Голосу країни-13 и творческих планах с Артемом Пивоваровым / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Вчера на телеканале 1+1 Украина состоялся долгожданный суперфинал европейского сезона Голосу країни-13, который состоялся в прямом эфире из Варшавы на производственных мощностях польского вещателя Telewizja Polska (TVP).

Суперфинал Голосу країни был благотворительным: телезрители благодаря своим смс и "суперголосам" в мобильных приложениях донатили на инициативу Киевстар ТВ для Национального реабилитационного центра "Незламні", где проходят лечение украинские дети, получившие ожоги в результате полномасштабного вторжения.

За победу в суперфинале Голосу країни соревновались 8 участников из разных команд. В последний этап 13 сезона прошли два вокалиста: военный тылового обеспечения, 24-летний Юрий Городецкий из команды Dorofeeva, а также комиссованный по состоянию здоровья военный, 25-летний Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова. Главная интрига вечера была раскрыта. По результатам зрительского голосования победителем стал Михаил Панчишин, более известный по позывному Ptashkin. Свою победу вокалист посвятил своим собратьям.

"Как бы там ни было, одержали победу ВСУ. Шнайдер, я обещал, что о наших пацанах не забудут. "Прапор", "Грошик", "Гозд". Следующая песня написана о них, о наших ребятах. Я буду дальше нести славу и идти этот путь. Огромное спасибо Артему. Хочу передать привет всем "Боевым бобрам", - сказал Михаил со сцены.

Во время эфира он спел всемирно известный хит группы Queen - "Show must go on", песню "Манифест" совместно со своим тренером Артемом Пивоваровым, а также авторский хит "Невідомий герой", с которым он пришел на "слепые прослушивания".

Сегодня Михаил вместе со своим тренером Артемом Пивоваровым присоединился к эфиру Сніданку з 1+1, где поделился своими эмоциями, которые испытывает после победы, рассказал, готовит ли совместную работу со своим тренером и что сделает с кубком победителя.

Артем Пивоваров говорит, что после победы они решили передать награду на благотворительность.

"Сейчас мы хотим официально объявить, что этот кубок мы разыграем на наших страницах в социальных сетях, поэтому хотим обратиться к нашей многомиллионной аудитории, к нашим украинцам, чтобы они донатили, ведь эти средства будут направлены на адресную поддержку наших военных, а именно подразделения Михаила "Боевые бобры", - говорит Артем.

Во время эфира Сніданку з 1+1 Михаил поделился, что участие в Голосі країни - это только старт сотрудничества с Артемом, ведь уже вскоре они презентуют совместную работу.

"Вчера было очень комфортно выступать вместе с Артемом, это были два огня, которые сплелись в костер. Через три недели мы выпускаем совместную песню с Артемом и всеми остальными участниками нашей команды. Эта песня была создана на слова живой украинской легенды - поэтессы Лины Костенко, которая любезно позволила положить ее стихотворение "Відмикаю світанок скрипковим ключем" на музыку. Вместе с командой мы уже записали песню и сняли клип, поэтому очень скоро представим его и надеемся на вашу поддержку", - говорит Михаил.

К тому же, Михаил поделился своей главной мечтой.

"Военному, который возвращается после окопов и боевых действий, очень тяжело. Ему ничего не интересно, ничего не хочется и только друзья, наставники могут вытянуть из этого состояния. Для меня таким человеком стал Артем, он постоянно говорил: давай, это твой путь, надо его проживать. Ты просыпаешься утром и ничего не хочется делать, а потом ты включаешься и люди, которые в тебя верят, вдыхают жизнь. Я хотел бы, чтобы каждый военный, который будет возвращаться, имел друзей, родных, которые будут его поддерживать, заниматься какими-то делами и этим реабилитировать военного", - говорит Панчишин.

Напомним, 13 сезон музыкального проекта Голос країни был реализован совместно с Telewizja Polska (TVP), а режиссерками суперфинала выступили TRI Direction, которые работали с PINK, Disneyland, Eurovision и т.д. Во время эфира на сцене Голосу країни вступили звездные гости: хитмейкер MONATIK, участница Голосу країни, певица KOLA, и финалистка 12 сезона проекта Марта Липчей. Ведущими проекта традиционно были Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

