Фаворит Евровидения-2024 огорошил своим выступлением в прямом эфире - зажег сцену

Представители Швейцарии на Евровидении 2024 – Nemo (настоящее имя Немо Мэттлер), которых считают претендентами на победу в конкурсе, впечатлили своим образом на сцене.
Nemo является небинарным лицом и использует местоимения they/them (они/их).
Также Nemo обьяснили, что песня The Code подробно описывает осознание небинарной идентичности, заявив, что это дало им свободу. А само участие в конкурсе позволит "отстаивать все сообщество ЛГБТКИА+".
На сцену во втором полуфинале Евровидения 2024 Nemo вышли в очень оригинальном костюме в красно-оранжевых тонах: короткой обьемной шубке, расклешенной юбке и в кроссовках. А также исполнили трюк на спутнике, который крутился посреди сцены. Зрители отреагировали на выступление громкими аплодисментами.
Смотрите видео выступления Швейцарии во втором полуфинале Евровидения-2024:
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