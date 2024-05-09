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Фаворит Евровидения-2024 огорошил своим выступлением в прямом эфире - зажег сцену

Элина Чигис
9 мая 2024, 22:52обновлено 9 мая, 23:46
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NEMO удивили своим ярким выступлением во втором полуфинале Евровидения-2024.
Nemo
Швейцария на Евровидении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Представители Швейцарии на Евровидении 2024 – Nemo (настоящее имя Немо Мэттлер), которых считают претендентами на победу в конкурсе, впечатлили своим образом на сцене.

Nemo является небинарным лицом и использует местоимения they/them (они/их).

Также Nemo обьяснили, что песня The Code подробно описывает осознание небинарной идентичности, заявив, что это дало им свободу. А само участие в конкурсе позволит "отстаивать все сообщество ЛГБТКИА+".

На сцену во втором полуфинале Евровидения 2024 Nemo вышли в очень оригинальном костюме в красно-оранжевых тонах: короткой обьемной шубке, расклешенной юбке и в кроссовках. А также исполнили трюк на спутнике, который крутился посреди сцены. Зрители отреагировали на выступление громкими аплодисментами.

Смотрите видео выступления Швейцарии во втором полуфинале Евровидения-2024:

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